В Севастополе ввели график подачи электроэнергии «три через три»
В Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения. Как сообщили в «Севастопольэнерго», данная мера необходима для ликвидации перегруза электросетей за пределами региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме.
Как ранее писал «Ъ-Кубань», в результате атаки беспилотников на объекты энергоинфраструктуры без света остались часть потребителей в Крыму, Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, в Крыму введены ограничение на подачу электроэнергии и воды.
В Севастополе, по данным «Севастопольэнерго», до 12:00 электроснабжение будет ограничено у потребителей 3-й и 4-й очереди. «При необходимости диспетчер ЧРДУ может ввести дополнительные ограничения»,— уточнили в энергосбытовой компании. Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы.