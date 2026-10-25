В Крыму продолжают действовать ограничения потребления электроэнергии

Врио главы администрации Ялты Светлана Шевченко сообщила о перечне адресов, где жители и гости региона могут зарядить сотовые телефоны. «Важная просьба к жителям: по возможности берите с собой зарядный блок, кабель и удлинитель — так вы поможете одновременно большему количеству людей. Обратите внимание: зарядка мощных станций, самокатов и других приборов в центрах категорически запрещена!»— сообщила госпожа Шевченко.