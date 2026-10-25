В Крыму продолжают действовать ограничения потребления электроэнергии
На территории всего Крымского полуострова действуют ограничения потребления электроэнергии. Это, по данным «Крымэнерго», связано с аварией, произошедшей на энергосетях за пределами Крыма.
«Подача электроэнергии осуществляется в зависимости от возможностей электросети. На предприятии действует режим повышенной готовности»,— сообщают в «Крымэнерго».
Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своих соцсетях, в связи с аварией на магистральных энергосетях за пределами региона, которая произошла в результате вражеской атаки БПЛА, в республике введены ограничение на подачу электроэнергии и воды.
«Работы по восстановлению продолжаются, все службы находятся на местах. Актуальные графики отключений будут опубликованы на официальных информационных ресурсах профильных ведомств и администраций. Прошу крымчан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации»,— написал господин Аксенов.
«В результате внешнего воздействия на объекты энергоинфраструктуры без света остались часть потребителей в Крыму, Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР»,— сообщили в Минэнерго России.
Врио главы администрации Ялты Светлана Шевченко сообщила о перечне адресов, где жители и гости региона могут зарядить сотовые телефоны. «Важная просьба к жителям: по возможности берите с собой зарядный блок, кабель и удлинитель — так вы поможете одновременно большему количеству людей. Обратите внимание: зарядка мощных станций, самокатов и других приборов в центрах категорически запрещена!»— сообщила госпожа Шевченко.