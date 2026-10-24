Минприроды готовят к проводам

Согласно обновленной схеме обращения с отходами министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области от 15 октября, власти планируют построить в ближайшие годы шесть мусоросортировочных комплексов: в Новоуральске (мощностью 20 тыс. т в год), Кировграде (40 тыс. т), Ирбите (100 тыс. т), Верхней Пышме (100 тыс. т), Ревде (200 тыс. т) и Белоярском районе (700 тыс. т). После их ввода в эксплуатацию доля обрабатываемых ТКО в общей массе мусора должна возрасти с 32,4% в 2026 году до 100% к 2030 году. «Огромную роль будет играть выбор мест для их размещения. Реакции в муниципалитетах могут быть самые разные, их нужно предвидеть и купировать»,— предостерег господин Гагарин.