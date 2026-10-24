Минприроды готовят к проводам
Денис Мамонтов покидает правительство Свердловской области
Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов после выхода из отпуска в ноябре покинет областное правительство. По данным «Ъ-Урал», грядущая отставка связана с претензиями губернатора Дениса Паслера и близостью чиновника к бывшему руководству региона. По мнению эксперта, новому министру предстоит решить проблему с нехваткой на Урале мусоросортировочных комплексов и купировать протестные настроения.
О том, что Денис Мамонтов оставит пост министра природных ресурсов и экологии Свердловской области, рассказали два источника «Ъ-Урал» в региональном правительстве. По их словам, это произойдет в ноябре после завершения срока действия контракта, который губернатор Денис Паслер не намерен продлевать.
«Особой антипатии к Мамонтову не наблюдалось. На совещаниях и заседаниях ему доставалось не менее, но и не более других министров. Были и похвалы за работу, были и претензии, и нагоняи»,— пояснил один из собеседников.
По словам второго источника «Ъ-Урал», не в пользу Дениса Мамонтова сыграла его близость к экс-губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву (руководил регионом в 2012-2025 годах) и бывшему вице-губернатору Олегу Чемезову (занимал должность в 2021-2025 годах). «Паслер постепенно освобождается от тех руководителей, которых привел в правительство его предшественник»,— добавил собеседник.
Денис Мамонтов начинал трудовой путь в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра), как и Евгений Куйвашев: в начале 2000-х будущий министр работал помощником на тот момент первого заместителя председателя правительства округа Олега Чемезова (занимал пост в 1999-2004 годах), а будущий губернатор возглавлял Пойковскую поселковую администрацию.
В 2007 году господин Мамонтов устроился первым заместителем главы Советского района ХМАО, с 2012-го — директором департамента лесного комплекса Тюменской области, с 2015-го — первым вице-мэром Мегиона (ХМАО).
В 2019 году Евгений Куйвашев, возглавляя правительство Свердловской области, назначил своим заместителем на тот момент депутата Тюменской областной думы Олега Чемезова, а в 2020 году пост министра экономики и территориального развития региона занял Денис Мамонтов. В 2022 году господин Мамонтов возглавил министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области.
Евгений Куйвашев подал в отставку в марте 2025 года, Олег Чемезов доработал до сентября. Вскоре после увольнения бывший вице-губернатор был обвинен в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В свердловском правительстве тогда обсуждали, что Денис Мамонтов может освободить руководящий пост для заместителя губернатора — главы министерства по управлению государственным имуществом региона Алексея Кузнецова, который управлял ведомством до прихода в него чиновника в 2022 году. Впрочем, по данным источника «Ъ-Урал», амбиции возглавить министерство имеет и заместитель Дениса Мамонтова Егор Свалов, ответственный за сферу обращения с ТКО.
Главной задачей для нового министра станет строительство мусороперерабатывающих заводов, которых «остро не хватает» на Среднем Урале, считает руководитель экспертного клуба Свердловской области Анатолий Гагарин. Он напомнил, что власти планировали к 2027 году построить мусоросортировочный комплекс «Екатеринбург-Юг» мощностью 700 тыс. т в год, однако после протестов в Сысертском районе Денис Паслер отказался от реализации проекта. Позже губернатор отмечал, что в регионе необходимо строить новые объекты переработки ТКО для снижения ежегодно растущей нагрузки на 26 полигонов Среднего Урала.
Согласно обновленной схеме обращения с отходами министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области от 15 октября, власти планируют построить в ближайшие годы шесть мусоросортировочных комплексов: в Новоуральске (мощностью 20 тыс. т в год), Кировграде (40 тыс. т), Ирбите (100 тыс. т), Верхней Пышме (100 тыс. т), Ревде (200 тыс. т) и Белоярском районе (700 тыс. т). После их ввода в эксплуатацию доля обрабатываемых ТКО в общей массе мусора должна возрасти с 32,4% в 2026 году до 100% к 2030 году. «Огромную роль будет играть выбор мест для их размещения. Реакции в муниципалитетах могут быть самые разные, их нужно предвидеть и купировать»,— предостерег господин Гагарин.
Итоги работы министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области с 2022 года
Согласно отчетам министерства, с начала работы в нем Дениса Мамонтова в 2022 году число свердловчан, испытывающих комплексную химическую нагрузку, возросло на 14,9 тыс. человек (до 3 млн 242,7 тыс.), а площадь лесов Среднего Урала сократилась на 40 тыс. га (до 15,97 млн га; 82% от размера региона) при росте показателя вырубки деревьев на 200 тыс. куб. м (до 7,7 млн куб. м в год).
Среди положительных тенденций в ведомстве отметили снижение уровня загрязнения воздуха в Первоуральске, Каменске-Уральском (с повышенного до низкого), Нижнем Тагиле (с очень высокого до просто высокого) и увеличение ежегодного объема утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) на 39,2 тыс. т с 2022 года (до 312,9 тыс. т) при росте показателя образования соответствующего мусора в регионе на 83,5 тыс. т (до 1 млн 490,7 тыс. т в год).
По данным министерства, за четыре года в регионе увеличили количество мусоросортировочных комплексов и линий с пяти до семи: к объектам в Лесном (мощность 20 тыс. т в год), Алапаевске (32 тыс. т), Верхней Пышме (40 тыс. т), Каменске-Уральском (40 тыс. т) и Екатеринбурге (200 тыс. т) добавили мусорные заводы в Краснотурьинске (129 тыс. т) и Нижнем Тагиле (185 тыс. т).
Несмотря на это, большую часть ТКО до сих пор продолжают складировать — в 2025 году на полигоны и свалки вывезли 1 млн 563,1 тыс. т соответствующего мусора (в 2022-м — всего 1 млн 507,3 тыс. т). Аналогичная ситуация и с отходами хозяйствующих субъектов — при снижении объемов создаваемого ими производственного и потребительского мусора на 23,1 млн т с 2022 года (до 158,5 млн т в 2025-м) показатель по утилизации отходов за четыре года также снизился с 77,2 млн т (42,5% от общего объема) до 58,8 млн т (37,1%).