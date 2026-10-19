Италия стала ближе
Как сокращение сроков оформления виз повлияет на спрос на поездки
Италия сократила сроки оформления виз для россиян. Теперь подавать документы нужно минимум за 45 дней до предполагаемой поездки. Летом на это отводилось не менее 60 дней.
Как рассказали “Ъ FM” в «Авиасейлс», на фоне новостей пользователи стали активнее искать билеты на рейсы в Италию. Количество запросов выросло за сутки в 1,5 раза. У направления есть потенциал для роста, считает руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова:
«Италия находится на пятом месте топа международных отельных заказов. Доля бронирований отелей там составляет 4,3%. На первом месте находится Рим (у него 24% бронирований от всех внутриитальянских), на втором месте — Милан (у него 21%), по 6% у Венеции и Флоренции, и 5% отельных заказов приходится на Неаполь. В среднем клиенты сервиса бронируют по цене 24 тыс. руб. в сутки, останавливаются в одном отеле примерно на четыре ночи. Глубина бронирования на период осень-зима составляет чуть более 50 дней. Вполне вероятно, что направление может стать еще более популярным».
Осенью туристический спрос на Италию минимальный, а зимой горнолыжные курорты в Доломитах по-прежнему популярны, отмечает руководитель компании по индивидуальному туризму Mayel Travel Майя Котляр:
«Если сейчас люди уезжают — они уезжают больше для встречи с родственниками, не более того. Конечно, есть и термальные курорты, такие как Абано-Терме. Вот такие события, как международные всякие трюфельные ярмарки, дегустации, встречи с известными шефами — сейчас не в таком спросе, как это было раньше, когда выдавали мультивизы. Да, в Италии постоянно проходят кинофестивали, всякие художественные биеннале, но я не вижу сейчас спроса. А вот зимой действительно есть спрос.
Италию выбирают как одно из приоритетных направлений, максимально доступных среди всех европейских курортов по ценам, по качеству и по возможностям перелета.
Через Ереван можно летать, то есть необязательно через Стамбул, который сейчас стоит недешево, и он слегка, скажем так, перегружен. Очень комфортно через Баку ездить и бизнес-классом, и экономклассом. Из Грузии люди улетают тоже».
По данным Ассоциации туроператоров России, в прошлом году Италия выдала россиянам около 160 тыс. шенгенских виз. Это один из самых высоких показателей среди стран Евросоюза. Всего за 2025 год россияне подали почти 680 тыс. заявлений на туристические визы в страны Шенгенской зоны. Доля отказов составила менее 6,5%. Отдых в Европе выбирает около 10% туристов, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян:
«Это позволяет тем, кто хочет поехать на новогодние праздники или к Рождеству католическому, успеть подать и получить визы. Но если честно, оценивать динамику турпотока именно с точки зрения классического туризма — объем выдаваемых виз довольно большой. Но если вы спросите туроператоров о той доле туров, которую они реализуют в Европу, вы увидите там, наверное, от 0% до 10%. Она колеблется, может быть, даже местами еще и меньше.
Связано это с тем, что бизнес-интересы с Европой у бизнесменов никуда не делись, а единственный вариант получить визу — это, конечно, подаваться как турист.
На каждые десять вопросов про визы один — с целью туризма, а девять — с любой другой. Сама по себе поездка в Европу сейчас становится выбором с большими «но». Мы, в принципе, видим, что тенденции и разговоры о снижении количества российских туристов в Европе никак не умолкают, и все это ведет к тому, что мы в ближайшее время будем видеть только ужесточение и усложнение визовых правил. И вот эти локальные смягчения, сейчас слоты просто переключатся с Франции, в которой явно наблюдаются проблемы внутреннего характера, на Италию».
Ранее Politico сообщало, что Еврокомиссия готовит план ужесточения визовых правил для россиян с января следующего года. Впрочем, решения о выдаче шенгенских виз принимают сами страны Евросоюза. Еврокомиссия не может обязать их изменить действующий порядок.