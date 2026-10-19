Италия стала ближе

На каждые десять вопросов про визы один — с целью туризма, а девять — с любой другой. Сама по себе поездка в Европу сейчас становится выбором с большими «но». Мы, в принципе, видим, что тенденции и разговоры о снижении количества российских туристов в Европе никак не умолкают, и все это ведет к тому, что мы в ближайшее время будем видеть только ужесточение и усложнение визовых правил. И вот эти локальные смягчения, сейчас слоты просто переключатся с Франции, в которой явно наблюдаются проблемы внутреннего характера, на Италию».