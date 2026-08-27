Гарантию проверят на независимость

Верховный суд (ВС) РФ разъяснит, когда банк вправе получить компенсацию от страховщика за выплату по независимой гарантии. В деле, дошедшем до высшей инстанции, банк застраховал свой риск на случай, если он не сможет взыскать с подрядчика выплаченные по гарантии деньги. Заказчик расторг контракт из-за просрочек подрядчика, и гаранту пришлось перечислить деньги. Но позже отказ от договора признали незаконным, что, по мнению страховщика и арбитражных судов, перекладывает убытки на банк и делает ситуацию не страховым случаем. Теперь точку в тяжбе поставит ВС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

История конфликта началась в январе 2022 года, когда ООО «Строительная компания №1» обязалось по заказу АНО РСИО выполнить проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы на спортивном комплексе в Москве. В обеспечение этих обязательств Алеф-банк в феврале 2022 года выдал в пользу РСИО независимую гарантию на 162 млн руб. Свой риск, что подрядчик не возместит выплату по гарантии, банк застраховал в ВСК на 50% от суммы.

Обращаться к страховщику все же пришлось. В июне 2024 года заказчик уведомил подрядчика об отказе от договора из-за нарушения сроков прохождения экспертизы проектной документации и потребовал от банка выплаты по гарантии. В сентябре кредитная организация перечислила РСИО средства и уже в декабре 2024-го добилась решения суда о взыскании 154,9 млн руб. с подрядчика, но в полном объеме деньги так и не получила. Тогда банк обратился в страховую компанию, требуя компенсировать половину суммы — 77,45 млн руб.

Но ВСК отказалась платить, указав, что в феврале 2025 года Арбитражный суд Москвы признал отказ заказчика от договора недействительным из-за злоупотребления правом (по ст. 10 и 168 Гражданского кодекса РФ).

Следовательно, выплата по независимой гарантии в пользу РСИО тоже была незаконной, решил страховщик. ВСК сослалась на пункт 4.1.4 Правил страхования, по которому убытки, возникшие из-за прямого или косвенного несоблюдения закона страхователем, не относятся к страховым случаям. Банк обратился за взысканием страхового возмещения в судебном порядке, к этому моменту сумма требований снизилась до 11,4 млн руб. Но арбитражные суды трех инстанций отклонили иск, согласившись с доводами страховщика.

Банк подал жалобу в ВС, указывая, что банковская гарантия не следует за судьбой основного обязательства (здесь — договора подряда). Гарант должен перечислить деньги заказчику вне зависимости от того, имелись ли законные основания для одностороннего отказа от договора. Аргументы жалобы заинтересовали ВС, и дело передали в экономколлегию. Заседание назначено на 12 октября.

В Алеф-банке не ответили на запрос “Ъ”. В ВСК “Ъ” сообщили, что исходят из необходимости оценки спорной ситуации с учетом условий договора страхования, согласованного объема страхового покрытия и фактических обстоятельств, существовавших при предъявлении требований о выплате возмещения.

По мнению партнера АБ «Нортия» Дениса Гудкова, позиция банка выглядит более обоснованной, и решающим здесь является не столько принцип независимости гарантии сам по себе, сколько хронология событий и то, что произошло в параллельных процессах.

Господин Гудков подчеркивает, что на дату платежа банка не было судебного акта о пороке требования получателя гарантии, однако суды придали этому решению обратную силу. Банк не нарушал закон — он исполнил свою прямую обязанность по выплате, согласна старший юрист консалтинга Legal principles Ольга Седова.

Вывод же судов о том, что банк «неправомерно исполнил незаконное требование», по сути перекладывает на гаранта риск, который лежит на получателе средств, и сводит на нет саму конструкцию независимой гарантии, указывает партнер Briefcase Law Office Григорий Волков. Смысл гарантии как раз в том, чтобы выплата не зависела от результатов будущих споров, поясняет он.

К тому же исключение из страховки рассчитано на случаи, когда закон нарушает сам страхователь, то есть банк, однако незаконным в деле об отказе от контракта суды признали именно поведение заказчика, обращает внимание Денис Гудков. Между тем на действия банка по гарантии не должны влиять внутренние отношения заказчика и подрядчика, добавляет старший юрист практики «Промышленность и ресурсы» юрфирмы Vegas Lex Данила Пустовит.

755,2 миллиарда рублей составила общая сумма принятых госзаказчиками независимых гарантий в первом полугодии 2026 года, по данным Минфина

Теперь, по словам юристов, ВС предстоит определить, до какого предела действует независимость банковской гарантии и когда страховщик все же может отказать в выплате, чтобы сохранить защиту на случай, если банк платит по заведомо недобросовестному требованию. Если экономколлегия поддержит банк, это укрепит принцип независимости гарантии в контексте страхования и сузит применение «оговорок о законности», считает Денис Гудков.

В этом случае последствия для рынка выйдут за рамки одного спора, считает Григорий Волков: «Страховщикам банковских гарантий придется убрать из правил широкие отсылки к "несоблюдению законодательства" страхователем и прямо оговаривать, что выплата по формально корректному требованию является страховым случаем независимо от дальнейшей судьбы основного договора».

Госпожа Седова опасается, что победа банка в ВС может привести к повышению тарифов на страхование гарантий, потому что страховщики потеряют один из главных фильтров для отказа.

Вместе с тем, замечает господин Волков, такой исход снимет системный риск для гарантов, которые ранее рисковали остаться без страхового покрытия, что может поддержать спрос банков на страхование портфелей независимых гарантий и, соответственно, сделать такое страхование более предсказуемым по цене.

Ян Назаренко, Анна Занина