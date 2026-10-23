Около 100 авторов будут представлены на ярмарке «Атриум» в Ельцин-центре

«Здесь можно увидеть произведения художников совершенно разных медиумов. И эти произведения нужно рассматривать как инвестицию. Для кого-то это способ начать коллекцию, для кого-то — то, что будет радовать взгляд дома, для кого-то — то, что может стать очень хорошим подарком»,— рассказала руководитель арт-галереи Ельцин-центра Светлана Усольцева.