Около 100 авторов будут представлены на ярмарке «Атриум» в Ельцин-центре
Вторая ярмарка современного искусства «Атриум» пройдет 24 и 25 октября в Ельцин-центре. В проекте приняли участие более 100 авторов, будут показаны свыше 1 тыс. произведений. Среди участников: художники, галереи и арт-сообщества со всей страны. Помимо основной экспозиции зрителей ждут кураторские экскурсии и публичные дискуссии.
«Здесь можно увидеть произведения художников совершенно разных медиумов. И эти произведения нужно рассматривать как инвестицию. Для кого-то это способ начать коллекцию, для кого-то — то, что будет радовать взгляд дома, для кого-то — то, что может стать очень хорошим подарком»,— рассказала руководитель арт-галереи Ельцин-центра Светлана Усольцева.
Отдельное место на ярмарке занял единственный некоммерческий стенд фонда «Новая коллекция» Андрея и Надежды Агишевых из Перми. Экспозиция собрана из произведений разных техник и авторов: от ярких картин Анатолия Краева до фотореализма Ивана Лукиных и графики Александра Зырянова. Работы не продаются. По словам представителей фонда, задача стенда — показать лирический образ Перми через людей, архитектуру и смыслы в искусстве художников-аутсайдеров.
По словам организаторов, главная цель ярмарки современного искусства «Атриум» заключается в поддержке региональных художников и представлении всего разнообразия скульптуры, живописи, фотографии, графики и других практик. «С одной стороны, это возможность посмотреть, а с другой — возможность купить произведение искусства. Здесь никто никого не заставляет»,— подчеркнул куратор Никита Перфильев.