«Искусство — не сахар и не гречка»
Андрей и Надежда Агишевы — пермские коллекционеры и меценаты, основатели фонда поддержки культурных проектов «Новая коллекция», созданного в 2004 году. Их деятельность направлена на поддержку музеев, организацию выставок, издание каталогов, финансирование реставрации и популяризацию художественного наследия Пермского края. В 2012 году супруги открыли Музей советского наива, посвященный аутсайдерскому искусству. За время работы были организованы десятки выставок, открыты новые имена художников и сформирована большая аудитория зрителей. После закрытия музея в 2016 году работа с коллекцией продолжилась. В 2018 году более 90 произведений 14 пермских непрофессиональных художников были переданы в дар Пермской государственной художественной галерее и представлены на выставке «Пограничное состояние». В 2016 году по инициативе фонда «Новая коллекция» появился Центр городской культуры.