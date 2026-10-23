«Искусство — не сахар и не гречка»

— Да, это Анатолий Краев. У нас сохранилось видеоинтервью, в котором он прямо говорит: «Если я умру, родственники просто выбросят все это из квартиры». Так, собственно, и произошло. При жизни он приносил работы на выставки, дарил их нам. Если бы мы тогда не начали их собирать, многое было бы потеряно. Сейчас у нас больше двухсот его работ. Причем это разные серии, и это очень ценно. Теперь, когда мы разбираем это собрание, видим, как он экспериментировал, какие темы его занимали, как менялись его работы. И, конечно, это поддержка самого человека. Ему было очень важно, что у нас проходили его выставки, — это заметно поддерживало его морально. Создавая институцию, мы смогли зафиксировать определенный момент в истории местного искусства.