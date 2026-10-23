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Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
Урал

Власти Ямала опровергли фейк о привлечении студентов к военной службе

В сети распространилось дипфейк-видео с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрием Артюховым, в котором он якобы заявляет, что регион должен выполнить план по привлечению студентов к военной службе. В окружном правительстве сообщили, что ролик создан с помощью искусственного интеллекта и не соответствует действительности.

Кирилл Полевой / Коммерсантъ

«Это обман! Данный видеоролик создан искусственным интеллектом и не имеет ничего общего с реальностью. Всю информацию проверяйте только в официальных источниках»,— предупредили в правительстве.
Ранее в сети распространялся фейк о том, что Дмитрий Артюхов якобы призвал жителей Ямала запасаться «кашей и тушенкой» из-за возможного дефицита продуктов.
Полина Бабинцева