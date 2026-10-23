Власти Ямала опровергли фейк о привлечении студентов к военной службе

В сети распространилось дипфейк-видео с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрием Артюховым, в котором он якобы заявляет, что регион должен выполнить план по привлечению студентов к военной службе. В окружном правительстве сообщили, что ролик создан с помощью искусственного интеллекта и не соответствует действительности.