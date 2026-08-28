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Власти Ямала опровергли фейк о призыве губернатора запасаться «кашей и тушенкой»

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) опровергли информацию о необходимости жителям запасаться продуктами из-за возможного дефицита товаров. По данным регионального правительства, в сети распространяется ложная информация, в которой утверждается, что губернатор Дмитрий Артюхов призывает жителей ЯНАО запасаться «кашей и тушенкой».

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

«Это обман! Злоумышленники сфабриковали "скриншот" с сайта ямальского СМИ. Аналогичную схему уже использовали в других регионах. Редакция никогда не публиковала подобных заявлений»,— сообщили в региональном правительстве.

Жителей призвали не поддаваться на провокации и проверять информацию в официальных источниках.

Полина Бабинцева

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