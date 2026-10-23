В обман на деньги
Защите замглавы ДСК «Автобан» отказали в жалобах на приговор Андрею Левдикову
Адвокатам директора по проектированию АО «ДСК "Автобан"» Олега Лесюты отказали в обжаловании приговора экс-руководителю Главного управления по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей Нижегородской области (ГУММиД) Андрею Левдикову за хищение взятки. Через него, по фабуле дела, Олег Лесюта передал 2,5 млн руб. для Сергея Сорокина из Управления госэкспертизы, которые Левдиков оставил себе, а Лесюту при этом обвинили по коррупционной статье. Взятка Сергею Сорокину существует только в приговоре Левдикову, а доказательства следствия носят характер искусственных, полагает защита. Прокуратура напомнила, что экс-директора ГУММиД судили в особом порядке, преюдициального значения для дела Лесюты приговор не имеет.
Как стало известно «Ъ-Приволжье», Нижегородский областной суд отказал адвокатам заместителя директора — директора по проектированию АО «ДСК "Автобан"» Олега Лесюты в жалобах на приговор бывшему руководителю ГУММиД Андрею Левдикову. В июне ему назначили пять лет колонии строгого режима со штрафом 20 млн руб. за взятки от бизнесмена Усика Петросяна и мошенничество со взяткой от Олега Лесюты для экс-главы госучреждения «Управление госэкспертизы» Сергея Сорокина. По фабуле дела, в 2024 году дорожники передали через Левдикова 2,5 млн руб. за ускорение экспертизы дублера проспекта Гагарина, однако до получателя они не дошли: Сергей Сорокин уволился, и директор ГУММиД оставил деньги себе. Фактически Андрей Левдиков намеренно похитил их, обманув дорожника о договоренностях с Сорокиным и убедив его заплатить больше, установили следствие и суд.
Олег Лесюта при этом стал обвиняемым по особо тяжкой пятой части коррупционной ст. 291 УК РФ и оказался в следственном изоляторе. Его защита дважды пыталась обжаловать приговор Нижегородского райсуда в отношении Андрея Левдикова в части мошенничества со взяткой, однако одну жалобу суд возвратил, а вторую — не принял. Эти постановления районного суда адвокаты обжаловали в областном, доказывая, что взятки от Олега Лесюты никогда не существовало: она фигурирует только в приговоре Левдикову, который обвинение положило в основу уголовного дела их подзащитного.
Адвокаты сравнили это с подбрасыванием наркотиков или оружия в качестве доказательств и просили апелляционный суд вынести в отношении прокуратуры частное определение, чтобы в будущем обвинение «боялось формировать по уголовному делу искусственные доказательства, которых не существовало в природе». Приговор Левдикову также послужил основанием ходатайств следствия о продлении ареста Олегу Лесюте. Кроме того, как считает защита, в нарушение подсудности прокуратура направила уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в Нижегородский райсуд, который продлил арест (позднее, по данным «Ъ-Приволжье», дело передали в Советский райсуд: взятку, по фабуле дела, передавали в Советском районе Нижнего Новгорода).
Обвинительное заключение по делу Олега Лесюты было утверждено 7 сентября, оно основано на приговоре Андрею Левдикову, который ради меньшего срока признал вину и попросил особый порядок рассмотрения дела, когда суд не изучает доказательства. Впрочем, в прокуратуре напомнили, что приговор, который был вынесен в особом порядке, не имеет преюдициального значения для Олега Лесюты по нормам Уголовно-процессуального кодекса и его права не нарушены. Отказ райсуда в жалобах на приговор Левдикову в прокуратуре посчитали законным. Областной суд поддержал ее доводы.
Добавим, приговор Андрею Левдикову также повлек уголовное преследование предпринимателя Усика Петросяна. По фабуле дела, за содействие подконтрольным ему ООО «Нижавтодорстрой» и «ДСК Городецкая» в победах на конкурсах на ремонты дорог и приемку работ бизнесмен оплатил ремонт квартиры жены Андрея Левдикова в центре Нижнего Новгорода за 11,5 млн руб. Усик Петросян находится под арестом, а один из крупнейших дорожных игроков «Нижавтодорстрой» ушел в банкротство.