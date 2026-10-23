В обман на деньги

Олег Лесюта при этом стал обвиняемым по особо тяжкой пятой части коррупционной ст. 291 УК РФ и оказался в следственном изоляторе. Его защита дважды пыталась обжаловать приговор Нижегородского райсуда в отношении Андрея Левдикова в части мошенничества со взяткой, однако одну жалобу суд возвратил, а вторую — не принял. Эти постановления районного суда адвокаты обжаловали в областном, доказывая, что взятки от Олега Лесюты никогда не существовало: она фигурирует только в приговоре Левдикову, который обвинение положило в основу уголовного дела их подзащитного.