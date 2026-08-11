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Тайное становится явкой

Бизнесмена Усика Петросяна оставили под арестом

Нижегородский райсуд по ходатайству следствия продлил срок содержания гендиректора компании «Нижавтодорстрой» Усика Петросяна под стражей до середины октября. Ему инкриминировали взятку в виде ремонта квартиры для экс-директора Главного управления по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей (ГУММиД) Нижнего Новгорода Андрея Левдикова, а также невыплаченную 200 рабочим зарплату. Защита обвиняемого просила перевести его под домашний арест и настаивала, что следственные действия с подзащитным не ведутся, он написал явку с повинной по эпизоду с квартирой, а состава преступления с зарплатой нет: работы компании не оплатил областной минфин. Суд оставил Усика Петросяна в СИЗО, защита обжалует это решение.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Нижегородский райсуд 11 августа удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста Усику Петросяну — гендиректору компании «Нижавтодорстрой». Как писал «Ъ», его обвинили в даче имущественной взятки в виде ремонта квартиры в центре Нижнего Новгорода для супруги бывшего гендиректора ГУММиД Андрея Левдикова, которому в июне назначили пять лет строгого режима за это преступление и мошенничество. Взамен Андрей Левдиков помог подконтрольным Усику Петросяну компаниям выиграть конкурсы на ремонт дорог и организовал беспрепятственную приемку работ, полагает следствие. Стоимость ремонта и стройматериалов СК оценил в 11,5 млн руб. Второе обвинение предпринимателю предъявили по статье о невыплате заработной платы 200 работникам; ранее прокуратура подсчитала, что задолженность превысила 93 млн руб.

Ходатайство о продлении ареста следствие обосновало тем, что на свободе Усик Петросян может скрыться и давить на свидетелей. Срок ареста истекал 13 августа, однако предварительное расследование еще не завершено: по делу о невыплате зарплаты предстоит установить более 130 потерпевших, которые находятся в Армении. Поэтому обвиняемого необходимо оставить в СИЗО еще на два месяца, отметил следователь.

Защита Усика Петросяна сообщила, что предприниматель написал явку с повинной и признал вину в даче взятки, а следствие до сих пор не установило всех потерпевших в странах, с которыми у России нет договора о правовой помощи. В материалах следствия нет сведений о том, что с апреля 2026 года потерпевшие были допрошены, как и данных о попытках Усика Петросяна скрыться, отметил адвокат. Защита попросила перевести бизнесмена под домашний арест, ссылаясь на состояние его здоровья, которое не позволяет ему находиться в СИЗО, что в качестве свидетеля подтвердил приглашенный в суд врач. «Оказавшись в тяжелой ситуации, он действительно совершил преступление, пытаясь спасти собственный бизнес», — добавила защита.

Невыплату зарплаты работникам адвокаты связали с неоплаченными минфином Нижегородской области работами. Состава преступления по этому эпизоду нет, полагает защита. Как сообщал «Ъ», в 2025 году трем подконтрольным Усику Петросяну дорожно-строительным компаниям недоплатили 800 млн руб. за субподряды ООО «Нижегородавтодор», которое в апреле 2026 года было признано банкротом. Оплату за проведенный ремонт дорог минфин перечислил с казначейского счета «Нижегородавтодора» не компаниям Усика Петросяна, а ГУММиД и другим организациям. Оспорить это решение в судебном порядке юристам ООО «Нижегородавтодорстрой», ДСК «Городецкая» и «Нижегороддорстрой», подконтрольных предпринимателю, не удалось. Ранее «Нижавтодорстрой» по иску Генпрокуратуры снова признали участником дорожного картеля на муниципальных торгах 2018 года, с ООО и других организаций взыскали свыше 1,3 млрд руб. Также у компании были долги перед кредиторами и в итоге налоговая служба подала иск о ее банкротстве.

Усик Петросян напомнил суду, что Андрей Левдиков вымогал у него взятку, был осужден за это и повлиять на него невозможно. Обвиняемый отметил, что находится в СИЗО более полугода и никаких следственных действий с ним не проводят. Он попросил перевести его под домашний арест, однако суд поддержал позицию следствия и прокуратуры и уже в третий раз оставил предпринимателя под стражей.

Защита пообещала обжаловать и это решение.

Роман Рыскаль