Пять за старое

Нижегородский райсуд назначил пять лет колонии строгого режима экс-директору муниципального учреждения «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде» (ГУММиД) Андрею Левдикову и оштрафовал его на 20 млн руб. за мошенничество и взятки от известного предпринимателя Усика Петросяна. В 2024–2025 годах дорожные подрядчики отремонтировали ему квартиру за 11,5 млн руб. за приемку работ по муниципальному контракту и передали 2,5 млн руб. для бывшего директора госучреждения «Управление госэкспертизы» Сергея Сорокина за ускорение экспертизы дублера проспекта Гагарина. Однако тот уволился, а его взятку Андрей Левдиков оставил себе. Он полностью признал вину, уголовное дело было рассмотрено в особом порядке.

Бывший директор ГУММиД Андрей Левдиков осужден за свою взятку и мошенничество с чужой взяткой

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижегородский райсуд за два часа рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего директора ГУММиД Андрея Левдикова. Как писал «Ъ-Приволжье», он попросил суд в особом порядке рассмотреть дело по обвинению в двух эпизодах получения взяток и мошенничестве в особо крупном размере. Последний эпизод был связан с передачей денег от замдиректора подрядчика ДСК «Автобан» тогдашнему директору Управления госэкспертизы Нижегородской области Сергею Сорокину, следовало из обвинительного заключения.

У дорожно-строительной компании возникла проволочка с проектом дублера проспекта Гагарина — крупнейшей дорожной магистрали в Нижнем Новгороде, и представители компании решили ускорить процесс прохождения экспертизы за взятку через Андрея Левдикова.

В октябре 2024 года дорожники передали ему часть денег у гостиницы «Ока» на проспекте Гагарина, а в январе — вторую часть взятки, которая в общей сложности составила 2,5 млн руб.

Впрочем, эти деньги Андрей Левдиков не донес Сергею Сорокину и вместо этого обратил сумму взятки в свою пользу, отметил гособвинитель.

Следствие расценило это как мошенничество: к тому времени, когда были достигнуты все договоренности об ускорении проекта, директор управления госэкспертизы уволился с занимаемой должности.

Два других эпизода были связаны с имущественными взятками Андрею Левдикову на 11,5 млн руб. от дорожных компаний «Нижавтодорстрой» и ООО «ДСК Городецкая», подконтрольных нижегородскому предпринимателю Усику Петросяну и его сыну Гагику Петросяну. Директор ГУММиД помог их организациям выиграть конкурсы на ремонт дорог и организовал беспрепятственную приемку работ, полагает следствие. Взамен Усик Петросян оплатил ремонт квартиры для жены Андрея Левдикова на Варварской улице стоимостью свыше 8 млн руб., а оставшуюся часть взятки составили стройматериалы для ремонта.

Гендиректор компании и депутат Балахнинского совета депутатов Усик Петросян также стал обвиняемым по делу о даче взятки. Дорожника арестовали в феврале 2026 года и устроили ему очную ставку с Андреем Левдиковым, который подтвердил доводы следствия по досудебному соглашению с прокуратурой, чтобы получить меньший срок.

При этом Андрей Левдиков сдался следователям в сентябре 2025 года после того, как сначала попытался скрыться, он уезжал из Нижнего Новгорода в начале расследования.

В суде обвиняемый подтвердил свои показания, полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Интересно, что бывший адвокат подсудимого направил в суд ходатайство о рассмотрении дела в общем порядке, мотивируя его тем, что обвинение неверно квалифицировано, а в деле нет доказательств вины Андрея Левдикова. Однако подсудимый, его защита и обвинение возразили против прекращения рассмотрения дела в особом порядке. В этом случае суд быстро выносит обвинительный приговор, но назначает наказание не более двух третей от максимально возможного по статьям обвинения.

Комментировать обвинение в коррупции Андрей Левдиков не стал, как и участвовать в судебных прениях.

Гособвинитель попросил приговорить подсудимого к восьми годам колонии строгого режима со штрафом 15 млн руб. Защита попросила наименее строгое наказание из возможных.

В итоге суд приговорил бывшего директора ГУММиД к пяти годам колонии строгого режима, оштрафовал его на 20 млн руб. и запретил занимать управленческие должности на муниципальной службе в течение пяти лет.

Также суд оставил под арестом квартиру на Варварской, автомобили Tank, Land Cruiser 200 и BMW X6, которые будут конфискованы, если осужденный не погасит штраф.

Добавим, что под следствием и судом оказались и другие управленцы муниципального стройзаказчика. Бывшего заместителя Андрея Левдикова Илью Бебу сейчас судят по обвинению в превышении полномочий и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. По версии следствия, при капремонте путепровода у Мызинского моста в Нижнем Новгороде он навязал фирму «Дорилмост» своего отца в качестве субподрядчика.

Назначенный в январе 2026 года после Андрея Левдикова директором ГУММиД Анатолий Агеев находится под домашним арестом. Следствие считает его виновным в преступной халатности, которая привела к гибели ребенка в заброшенном здании. В нем лазили мальчишки, когда обрушилось перекрытие. Объект недвижимости должен был быть снесен под освобождение стройплощадки для строительства станции метро «Сормовская», заказчиком которого выступает ГУММиД.

Однако снести это старое здание метростроители не успели, и в нем погиб подросток.

Роман Рыскаль