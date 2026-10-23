Молодежь стала пользоваться российскими облачными сервисами на 20% чаще

Рост интереса аналитики связывают с возвращением к регулярной учебной и рабочей активности после летнего периода. В это время возрастает потребность в хранении и обмене документами, учебными материалами и другими файлами между устройствами. Рост числа пользователей наблюдался и в других возрастных группах, но не столь значительно. Среди подростков 14–17 лет суммарная аудитория российских сервисов увеличилась на 3%, а в категории 25–34 лет — на 2%.