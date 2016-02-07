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Уфа. Башкортостан
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14:14
Минюст признал профсоюз «Альянс врачей» иноагентом
15:41
В Башкирии сократили допвыплаты медикам, работающим с COVID-больными
14:47
Депутат горсовета Уфы назвал подарком отказ от исковых требований к активисткам
13:24
В Демском районе Уфы полностью восстановили водоснабжение
13:07
УФАС Башкирии обязало горсовет Салавата изменить положение о распоряжении нежилым фондом
12:51
За сутки от коронавируса в Башкирии умерли четыре человека
11:37
В Башкирии утвердили порядок празднования Дня Победы
11:14
«Юлдаш Сервис» построит два придорожных комплекса в Башкирии
11:04
Аукцион на капремонт стадиона «Строитель» в Салавате приостановлен УФАС
02/03
Башкирия вошла в число регионов, в которых усилилось давление на пользователей интернета
02/03
В Башкирии предложили создать центр компетенции журналистов
02/03
Рассмотрение апелляции по делу Евгения Гурьева перенесено на конец марта
02/03
Бывший сотрудник ФСИН осужден за покушение на сбыт наркотиков
02/03
Башстат: среди работников в Башкирии женщин с высшим образованием на 13% больше, чем мужчин
02/03
Количество умерших от COVID-19 в Башкирии достигло 280 человек
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(обновлено: 03.03.2021)
«Новости бизнеса». Пресс-релизы. "Ъ-Уфа"
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Страна
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Экономика
Бизнес
Финансы
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Газета
Приложения
Огонёк
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