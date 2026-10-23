Верховный суд Татарстана оставил под стражей замглавы отдела уголовного розыска

Верховный суд Татарстана оставил в силе решение о заключении под стражу заместителя начальника отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска МВД по республике Олеся Ямпольского. Он останется в СИЗО до 5 декабря, сообщила пресс-служба суда.