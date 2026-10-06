В Татарстане задержали замначальника отдела уголовного розыска

В Татарстане задержали заместителя начальника отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска МВД по республике Олеся Ямпольского. Его подозревают в получении вознаграждения за непринятие мер в отношении лиц, причастных к организации незаконной деятельности в Казани и Набережных Челнах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по Татарстану.

По данным ведомства, подозреваемый получил деньги через посредников.

При подтверждении вины сотрудника уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Его руководителей также планируют привлечь к строгой дисциплинарной ответственности.

Анна Кайдалова