Конструктивистскую гостиницу «Мадрид» на Уралмаше не смогли продать на торгах
Аукцион по продаже екатеринбургской гостиницы «Мадрид» признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок, следует из данных площадки торгов.
Согласно документам, к дедлайну подачи предложений не поступило ни одного заявления от потенциальных покупателей. Торги планировалось провести 23 октября, стартовая стоимость лота составляла 88,7 млн руб.
Строительство гостиницы «Мадрид» было завершено в 1937 году. Она является частью масштабного проекта соцгорода Уралмаш архитектора Петра Оранского. Изначально «Мадрид» должен был стать гостиницей для иностранных специалистов, однако в конечном итоге было создано здание образцового заводского общежития, просуществовавшее до 1992 года. Свое название гостиница получила в 1936 году, когда ее хотели отдать под расселение детей бойцов сопротивления из Испании. Здание является памятником федерального значения.
Гостиница считается одной из ключевых достопримечательностей Уралмаша.