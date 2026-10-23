Конструктивистскую гостиницу «Мадрид» на Уралмаше не смогли продать на торгах

Строительство гостиницы «Мадрид» было завершено в 1937 году. Она является частью масштабного проекта соцгорода Уралмаш архитектора Петра Оранского. Изначально «Мадрид» должен был стать гостиницей для иностранных специалистов, однако в конечном итоге было создано здание образцового заводского общежития, просуществовавшее до 1992 года. Свое название гостиница получила в 1936 году, когда ее хотели отдать под расселение детей бойцов сопротивления из Испании. Здание является памятником федерального значения.