Гостиницу «Мадрид» в Екатеринбурге выставили на торги за 88,7 млн рублей

«Дом.РФ» выставил на торги гостиницу «Мадрид» в Екатеринбурге. Начальная цена лота составляет 88,7 млн руб., сообщается на сайте компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

В состав лота входят здание общей площадью 9,2 тыс. кв. м и аренда земельного участка площадью 0,73 га. Заявки от участников принимаются до 19 октября, торги состоятся 23 октября.

Строительство гостиницы «Мадрид» было завершено в 1937 году. Она является частью масштабного проекта соцгорода Уралмаш архитектора Петра Оранского. Изначально «Мадрид» должен был стать гостиницей для иностранных специалистов, однако в конечном итоге было создано здание образцового заводского общежития, просуществовавшее до 1992 года. Свое название гостиница получила в 1936 году, когда ее хотели отдать под расселение детей бойцов сопротивления из Испании. Семиэтажная гостиница выполнена в неоклассическом стиле. Здание является памятником федерального значения.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что в 2023 году Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК) передало здание гостиницы «Мадрид» в аренду компании «Гранд-Мадрид» за 1 руб. Арендатор должен был отремонтировать объект культурного наследия, однако не подготовил в установленный срок проектную документацию по его сохранению. В связи с этим договор аренды расторгли 1 декабря 2025 года. После расторжения договора гостиница «Мадрид», как и другой известный объект Уралмаша — Белая башня, перешла под управление «Дом.РФ».

Полина Бабинцева