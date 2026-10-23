Суд ликвидировал казачье общество в Курской области по иску Минюста РФ

В пресс-службе уточнили, что в Льговский районный суд с административным иском обратилось управление Минюста России по Курской области. Ведомство указало, что казачье общество «Льговское» было создано в 2021 году, и атаману после этого дважды направили предложение активизировать работу по подготовке документов для внесения организации в госреестр или рассмотреть вопрос о преобразовании. Однако в установленный срок нарушения законодательства устранены не были. Суд пришел к выводу, что административные исковые требования управления Минюста подлежат удовлетворению.