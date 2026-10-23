Суд ликвидировал казачье общество в Курской области по иску Минюста РФ
Суд ликвидировал хуторское казачье общество (ХКО) «Льговское» и исключил его из ЕГРЮЛ из-за длительного отсутствия документов для внесения его в государственный реестр казачьих обществ. Об этом 23 октября сообщили в объединенной пресс-службе судов Курской области. Решение вступило в законную силу.
В пресс-службе уточнили, что в Льговский районный суд с административным иском обратилось управление Минюста России по Курской области. Ведомство указало, что казачье общество «Льговское» было создано в 2021 году, и атаману после этого дважды направили предложение активизировать работу по подготовке документов для внесения организации в госреестр или рассмотреть вопрос о преобразовании. Однако в установленный срок нарушения законодательства устранены не были. Суд пришел к выводу, что административные исковые требования управления Минюста подлежат удовлетворению.
По данным Rusprofile, атаманом ХКО «Льговское» стал Алексей Колесников. Основной вид деятельности общества — обеспечение общественного порядка и безопасности. В прошлом господин Колесников выступал учредителем ООО «Альфа», КСК «Резерв», ООО КСК «Монолит» и фонда «Благодетель», а также руководил десятком различных организаций.
В сентябре «Ъ-Черноземье» рассказывал, что в Белгороде открыли объединенный штаб казачества Белгородчины на территории храма Владимирской иконы Божией Матери.