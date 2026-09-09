Объединенный штаб казачества открыли в Белгороде

На территории храма Владимирской иконы Божией Матери 8 сентября состоялась церемония открытия объединенного штаба казачества Белгородчины. Также состоялось принятие присяги четырех кандидатов в ряды казачьего общества. Об этом рассказали в пресс-службе Белгородской и Старооскольской епархии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Белгородской и Старооскольской епархии Фото: пресс-служба Белгородской и Старооскольской епархии

В соответствии с указом Епархиального совета от 19 мая 2026 года храм Владимирской иконы Божией Матери был благословлен как главный казачий храм с действующим при нем объединенным штабом казачества Белгородчины. Штаб призван объединить все казачьи общества региона.

Божественную литургию в храме Владимирской иконы Божией Матери совершил митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. По его словам, открытие объединенного штаба стало «летописным днем для Святого Белогорья».

На церемонии также присутствовал атаман Центрального казачьего войска Андрей Фадюхин, который подчеркнул, что его визит в Белгород — дань уважения местным казакам.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», на прошлой неделе в Белгороде на Белой горе был открыт храм Всемилостивого Спаса, возведенный в память об освободителях города от немецко-фашистских захватчиков. Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев отметил, что 23-метровое строение видно практически из любой точки города.

Денис Данилов