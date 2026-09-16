Сочи готовится к «высокому» сезону

Горнолыжные курорты Сочи открыли продажу ски-пассов на зимний сезон, об этом сообщает администрация города. «Роза Хутор» планирует открыть трассы 18 декабря. До конца ноября там действует акция раннего бронирования, а сезонные абонементы в сентябре можно купить со скидкой до 20%. «Красная Поляна» до конца месяца предлагает дисконт 30%, «Газпром Поляна» — до 50%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

К зиме курорты подходят после слабого летнего сезона. За первое полугодие загрузка отелей в горном кластере Сочи снизилась на 11% год к году. В мае и июне падение превышало 20%. Спрос зимой будет зависеть прежде всего от снега и работы аэропорта. А цены пока остаются примерно на уровне прошлой зимы, отметил вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин:

«Пока мы со сдержанным оптимизмом оцениваем перспективы сезона. Все-таки большая часть наших клиентов определяются с поездкой значительно позже, когда уже понятна ситуация со снегом. А это произойдет не раньше ноября-декабря. "Красная Поляна" выглядит спокойнее, чем прибрежный кластер Сочи, поэтому мы ожидаем, что спрос окажется не хуже, чем год назад. Будет ли лучше, зависит прежде всего от работы аэропорта.

Горнолыжные туры короче пляжных, так что те туристы, которые хотят отдохнуть в течение выходных или даже четырех дней, не могут тратить столько времени в дороге, в том числе на задержки рейсов, которые мы наблюдали летом.

Хорошая новость для туристов: мы сейчас видим позитивную динамику в том плане, что цены чуть ниже на горнолыжных курортах, чем в предыдущем сезоне. Не исключено, что будет дешевле, это мы увидим чуть позже, когда начнутся массовые продажи. В то же время, если турист хочет сэкономить, мы можем предложить ему более дешевые отели. Они окажутся чуть подальше от подъемника, может, придется пройти не 100 м, а 400 м. Горнолыжники этого не любят, но тем не менее цена снижается по мере удаления от канатной дороги, и туристы об этом знают.

Бюджеты поездок начинаются, наверное, где-то от 30 тыс. руб. за неделю».

«Красная Поляна» по-прежнему остается самым популярным направлением. В прошлом году на нее приходилось каждое четвертое бронирование. При этом отдых в Сочи не всегда выигрывает по цене у зарубежных курортов. В высокий сезон один день катания может обходиться в полтора-два раза дороже, чем, например, во французских Альпах. На этом фоне туристы все чаще стали рассматривать другие направления, рассказала руководитель MAYEL Travel Майя Котляр:

«Горизонт планирования горнолыжных туров сейчас очень низкий из-за тревожного новостного фона. Краснодарский край весь в падении, порядка 30%, по разным источникам. Конечно, мы будем наблюдать зимой и падение спроса на горнолыжный отдых.

Главные альтернативы Сочи сейчас — это Архыз, Эльбрус, Домбай и Шерегеш. Очевидный тренд на Алтай. По горнолыжному сезону в России в высоком сегменте и Манжерок.

При этом немало и зарубежных направлений. В первую очередь речь об Узбекистане и Азербайджане. Они вышли сейчас в горнолыжный сезон, и в прошлом году достаточно устойчиво себя показали. Не будем сбрасывать со счетов Грузию. Бакуриани и Гудаури — достаточно высококачественные курорты. Я сама отдыхала там в прошлом году. Из ближних по духу и по менталитету с прямым перелетом — это Сербия. Европа в высоком сегменте рынка до сих пор остается очень востребованной. Это французские "Три долины" в первую очередь. Очень много у нас было в прошлом году Куршавеля, Италии и Доломитовых Альп».

Сами сочинские курорты тоже расширяют предложение. На «Розе Хутор» впервые появились многодневные ски-пассы с открытой датой активации. А сезонный абонемент теперь дает право бесплатно кататься еще на четырех зарубежных курортах-партнерах, до пяти дней на каждом. В программе участвуют Казахстан, Узбекистан и Азербайджан.

Андрей Дубков