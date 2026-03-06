Снегом не вышли

Минувший зимний сезон оказался неудачным для российских горнолыжных курортов, куда впервые за несколько лет объем туристических туров не вырос. Это связано с нестабильной погодой в Сочи: в течение сезона курорт сталкивался как с дефицитом, так и с переизбытком снега. В результате продажи направления, формирующего половину внутреннего спроса горнолыжников, снизились.

С декабря 2025 по февраль 2026 года объем заказов отелей на российских горнолыжных курортах остался на уровне прошлого года, подсчитали в OneTwoTrip. В «Островке» также говорят о том, что спрос оказался сопоставим. Аналогичную оценку приводит вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин. Два собеседника “Ъ” из числа туроператоров говорят о падении продаж туров на внутренние курорты на 8–15%. Результаты существенно хуже показателей предыдущих лет. Так, по итогам зимнего сезона 2025/24 года рост продаж оценивался в 10–15%.

В Минэкономики подсчитали, что в общей сложности этой зимой по России было совершено 32 млн туристических поездок, из них 8 млн пришлись на горнолыжные курорты. Сергей Ромашкин замечает, что общее охлаждение сейчас прослеживается на всем рынке внутреннего туризма. Средний чек на пакетные туры на горнолыжные курорты России, согласно Level.Travel, снизился год к году на 6%, до 103 тыс. руб.

Замедление роста интереса к российским горнолыжным курортам произошло из-за плохих результатов горного кластера Сочи. Локация, по словам господина Ромашкина, обеспечивает 50% от общего объема бронирований в сегменте. В OneTwoTrip отмечают сокращение спроса на Сочи прошедшей зимой на 2% год к году. В туроператоре «Алеан» говорят о падении на 20% спроса отдыха в Красной Поляне.

Господин Ромашкин отмечает, что погода в горах Сочи зимой была нестабильной. В декабре открытие сезона перенеслось из-за отсутствия снега, а в январе осадков, напротив, стало слишком много и катание было затруднено. Эксперт напоминает, что горнолыжники в целом крайне мобильная аудитория: они постоянно мониторят погодные условия и могут изменить решение о поездке.

Стоимость размещения в Сочи зимой практически не выросла. Согласно «Островку», ночь на Красной Поляне в декабре—феврале обходилась туристам в среднем в 12,2 тыс. руб., прибавив год к году всего 2%. Одновременно в Архызе этот показатель год к году увеличился на 12%, до 13,5 тыс. руб. за ночь. Сергей Ромашкин говорит, что этот курорт по итогам зимнего сезона показал наиболее выраженный рост спроса. Он связывает это с расширением гостиничного ассортимента в регионе и удачным местоположением. «Горы в Архызе выше, чем в Сочи, и снежный покров за счет этого более стабилен»,— поясняет он.

В «Алеане» говорят, что рост также отмечен на Домбае и в Приэльбрусье. Согласно «Островку», средняя стоимость ночи в Терсколе год к году выросла на 5%, до 7,9 тыс. руб. В Домбае размещение подорожало на 7%, до 8,8 тыс. руб. в сутки. Падение спроса на 4% аналитики OneTwoTrip зафиксировали на горнолыжный отдых в Шерегеше, но его доля в общей структуре горнолыжных продаж остается небольшой. Курорты Мурманской области, по словам господина Ромашкина, продавались на уровне прошлого года.

Причиной охлаждения на рынке внутреннего туризма в целом традиционно считается в том числе рост числа поездок за рубеж. Согласно подсчетам АТОР, в 2025 году общее количество заграничных путешествий в топ-30 наиболее востребованных стран увеличилось год к году на 16%. Но именно для сегмента горнолыжного отдыха этот фактор, по мнению Сергея Ромашкина, не является определяющим. Эксперт считает, что за границу за сезон выезжает лишь 30–40 тыс. активных катальщиков, что составляет 2–3% от совокупного объекта. 35 тыс. человек, по его оценке, отправляются на европейские курорты и в Японию, 5 тыс. выбирают страны постсоветского пространства.

Александра Мерцалова