Сезон не за горами

Горнолыжные курорты решили не поднимать цены. По крайней мере, на декабрь, рассказали “Ъ FM” представители туротрасли. Чтобы привлечь гостей, некоторые даже дарят ски-пасс при бронировании отеля. А вот инструкторы, напротив, поднимают цены. Как логистические проблемы трансформируют рынок зимнего отдыха? И куда россияне едут кататься на лыжах?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Кататься на лыжах в России можно почти семь месяцев подряд, с ноября по май. В топе — порядка 15 курортов, куда едут со всей страны. И каждый из них пытается нарастить базу. Но все зависит еще и от снега. По итогам прошлого года самый продолжительный сезон был в Хибинах на курорте «Большой Вудъявр», 194 дня. Для сравнения — на «Роза Хутор» он длился 115 дней. Но в планах довести эту цифру до 150 уже в ближайшие два года путем новых трасс и искусственного снега, заверили представители курорта. А это значит, что Сочи в будущем может составить конкуренцию Шерегешу, где обычно сезон открывается раньше.

Но россияне пока только присматриваются к курортам, и отельеры заметно сдерживают цены, рассказала коммерческий директор туроператора «Алеан» Оксана Булах:

«Несмотря на логистические проблемы Красная Поляна уже начала бронироваться. Пока можно найти цены ниже, чем в прошлом году.

Кроме того, один из курортов предлагает уже с 1 декабря включенные в стоимость проживания ски-пассы. Есть интерес к Архызу, поэтому отельеры подняли цены здесь в среднем на 10%. Игроки рынка на Домбае и в Приэльбрусье не понимают, будет ли повторение прошлогоднего бесснежного декабря, и пока предлагают достаточно низкие цены на декабрь».

Сейчас активно бронируют Шерегеш и Хибины, речь о декабрьских заездах на выходные с более низким ценником. А вот на январских каникулах скидок ожидать не стоит, считает управляющий партнер консалтинговой компании SEA Company Андрей Шемякин:

«Спрос действительно есть. В этом году в Алтайском крае открывается новый горнолыжный комплекс на территории курорта "Сибирская Монета". В Сочи ски-пасс обойдется в 60 тыс. руб. На Алтае его можно купить и за 20 тыс. руб., и за 40 тыс. руб. в зависимости от периода. Но глобально, конечно, стоимость растет. Средняя поездка на неделю в Сочи вместе со ски-пассом и четырехзвездным отелем на двоих обойдется где-то в 300-350 тыс. руб. Если мы говорим про Алтай, то в 150-200 тыс. руб.».

Атаки беспилотников практически обвалили летний курортный сезон в Сочи. Под вопросом теперь и зимний. Так что конкуренция усилится, считает директор по развитию «АльпИндустрия-Тур» Сергей Ковалёв:

«Горнолыжный сезон состоится в этом году, безусловно, поскольку для этого приложили массу усилий летом. Речь, например, о Приэльбрусье или Северной Осетии. Идет колоссальное строительство, развиваются локальные курорты, в частности, Манжерок на Алтае или Шерегеш. Есть новые локации на Кавказе.

Так, в Осетии практически с нуля "Кавказ.РФ" строит курорт, кроме того, Архыз врывается в конкурентную борьбу. И, да, цены будут расти».

При таком разнообразии, как говорят собеседники “Ъ FM”, некоторым удается за сезон покататься сразу на нескольких курортах. И главная проблема — нехватка специалистов на склонах, замечает аккредитованный инструктор по горным лыжам и сноуборду Дмитрий Любасюк:

«Я думаю, цены будет выше на 10-15% год к году, потому что инструкторы всегда в дефиците. В Сочи гостей гораздо больше, чем таких специалистов, и в праздники сложно найти свободного инструктора. Некоторые в июле и августе уже начинают даже бронировать их услуги. Двухчасовое индивидуальное занятие в обычные дни будет стоить около 12 тыс. руб. В праздничные — от 14 тыс. руб.»

Горнолыжный сезон в России официально стартует уже в следующем месяце. Первыми трассы откроет Шерегеш: на 21 ноября намечен фестиваль «Русский дух», это когда с гор спускаются в сарафанах, ушанках и кокошниках. А в апреле там же на лыжи встают в купальниках и плавках.

В середине декабря на лыжной карте появятся Сочи и Архыз (в 20-х числах), Домбай пока не публиковал даты. Подмосковные горнолыжные курорты тоже отталкиваются от погоды. Даже если будут проблемы со снегом, они используют системы искусственного оснежения. Их можно включать при температуре от 1 °C.

Аэлита Курмукова