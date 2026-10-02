Сезон не за горами
Как трансформируется рынок зимнего отдыха
Горнолыжные курорты решили не поднимать цены. По крайней мере, на декабрь, рассказали “Ъ FM” представители туротрасли. Чтобы привлечь гостей, некоторые даже дарят ски-пасс при бронировании отеля. А вот инструкторы, напротив, поднимают цены. Как логистические проблемы трансформируют рынок зимнего отдыха? И куда россияне едут кататься на лыжах?
Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ
Кататься на лыжах в России можно почти семь месяцев подряд, с ноября по май. В топе — порядка 15 курортов, куда едут со всей страны. И каждый из них пытается нарастить базу. Но все зависит еще и от снега. По итогам прошлого года самый продолжительный сезон был в Хибинах на курорте «Большой Вудъявр», 194 дня. Для сравнения — на «Роза Хутор» он длился 115 дней. Но в планах довести эту цифру до 150 уже в ближайшие два года путем новых трасс и искусственного снега, заверили представители курорта. А это значит, что Сочи в будущем может составить конкуренцию Шерегешу, где обычно сезон открывается раньше.
Но россияне пока только присматриваются к курортам, и отельеры заметно сдерживают цены, рассказала коммерческий директор туроператора «Алеан» Оксана Булах:
«Несмотря на логистические проблемы Красная Поляна уже начала бронироваться. Пока можно найти цены ниже, чем в прошлом году.
Кроме того, один из курортов предлагает уже с 1 декабря включенные в стоимость проживания ски-пассы. Есть интерес к Архызу, поэтому отельеры подняли цены здесь в среднем на 10%. Игроки рынка на Домбае и в Приэльбрусье не понимают, будет ли повторение прошлогоднего бесснежного декабря, и пока предлагают достаточно низкие цены на декабрь».
Сейчас активно бронируют Шерегеш и Хибины, речь о декабрьских заездах на выходные с более низким ценником. А вот на январских каникулах скидок ожидать не стоит, считает управляющий партнер консалтинговой компании SEA Company Андрей Шемякин:
«Спрос действительно есть. В этом году в Алтайском крае открывается новый горнолыжный комплекс на территории курорта "Сибирская Монета". В Сочи ски-пасс обойдется в 60 тыс. руб. На Алтае его можно купить и за 20 тыс. руб., и за 40 тыс. руб. в зависимости от периода. Но глобально, конечно, стоимость растет. Средняя поездка на неделю в Сочи вместе со ски-пассом и четырехзвездным отелем на двоих обойдется где-то в 300-350 тыс. руб. Если мы говорим про Алтай, то в 150-200 тыс. руб.».
Атаки беспилотников практически обвалили летний курортный сезон в Сочи. Под вопросом теперь и зимний. Так что конкуренция усилится, считает директор по развитию «АльпИндустрия-Тур» Сергей Ковалёв:
«Горнолыжный сезон состоится в этом году, безусловно, поскольку для этого приложили массу усилий летом. Речь, например, о Приэльбрусье или Северной Осетии. Идет колоссальное строительство, развиваются локальные курорты, в частности, Манжерок на Алтае или Шерегеш. Есть новые локации на Кавказе.
Так, в Осетии практически с нуля "Кавказ.РФ" строит курорт, кроме того, Архыз врывается в конкурентную борьбу. И, да, цены будут расти».
При таком разнообразии, как говорят собеседники “Ъ FM”, некоторым удается за сезон покататься сразу на нескольких курортах. И главная проблема — нехватка специалистов на склонах, замечает аккредитованный инструктор по горным лыжам и сноуборду Дмитрий Любасюк:
«Я думаю, цены будет выше на 10-15% год к году, потому что инструкторы всегда в дефиците. В Сочи гостей гораздо больше, чем таких специалистов, и в праздники сложно найти свободного инструктора. Некоторые в июле и августе уже начинают даже бронировать их услуги. Двухчасовое индивидуальное занятие в обычные дни будет стоить около 12 тыс. руб. В праздничные — от 14 тыс. руб.»
Горнолыжный сезон в России официально стартует уже в следующем месяце. Первыми трассы откроет Шерегеш: на 21 ноября намечен фестиваль «Русский дух», это когда с гор спускаются в сарафанах, ушанках и кокошниках. А в апреле там же на лыжи встают в купальниках и плавках.
В середине декабря на лыжной карте появятся Сочи и Архыз (в 20-х числах), Домбай пока не публиковал даты. Подмосковные горнолыжные курорты тоже отталкиваются от погоды. Даже если будут проблемы со снегом, они используют системы искусственного оснежения. Их можно включать при температуре от 1 °C.