В Хасавюрте повторно выставили на торги магазин-кафе за 20,1 млн рублей
Финансовый управляющий Руслана Вагабова Кадимагомедгаджи Асадулаев назначил на 1 декабря повторный аукцион по продаже двухэтажного магазина-кафе в Хасавюрте. Начальная цена лота — 20,095 млн руб. В него входят нежилое здание площадью 292,7 кв. м и земельный участок площадью около 226 кв. м на Махачкалинском шоссе, 25г. Торги пройдут на площадке «Альфалот», заявки принимают до 30 ноября. Задаток составляет 10% начальной цены — около 2,01 млн руб., шаг аукциона — 5%, или около 1 млн руб. Сообщение о торгах опубликовано в ЕФРСБ.
Недвижимость продают в рамках дела о банкротстве, которое рассматривает Арбитражный суд Республики Дагестан. В документах предыдущих торгов указано, что имущество Вагабова реализуют по положению залогового кредитора ПАО Сбербанк. Это связывает продажу здания с обеспечением требований банка. Однако доступные публикации не раскрывают размер долга, основание его возникновения и финансовую историю заемщика, поэтому установить, почему Вагабов оказался должен банку, по найденным документам нельзя.
Нынешний аукцион — не первая попытка продать объект. В июле организатор объявлял торги с начальной ценой 22,328 млн руб.; торги назначили на 1 сентября. Новая цена ниже на 2,233 млн руб., ровно на 10%. Это соответствует снижению начальной цены при повторной продаже. При этом в доступных карточках не удалось найти итоговый протокол сентябрьских торгов, поэтому нельзя подтвердить, что они не состоялись именно из-за отсутствия заявок.
Для покупателя цена нынешнего лота в пересчете на площадь здания составляет около 68,7 тыс. руб. за квадратный метр, без отдельной оценки стоимости земли. Объект расположен у федеральной трассы Р-217 «Кавказ», говорится в объявлении о предыдущей продаже. По открытым справочникам, по этому адресу работали кафе и компьютерный клуб «Хайпер»; эти сведения дают представление об использовании помещения, но не подтверждают его нынешнее состояние или арендаторов.
Как ранее писал «Ъ-Кавказ», Руслан Вагабов вел предпринимательскую деятельность с ноября 2019 года. Основным видом деятельности ИП значились грузовые автомобильные перевозки, однако в перечне дополнительных направлений присутствовали розничная торговля, торговля топливом и деятельность ресторанов и кафе. Предприниматель прекратил деятельность в декабре 2025 года, после чего в отношении него продолжилась процедура личного банкротства.