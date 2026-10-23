В Хасавюрте повторно выставили на торги магазин-кафе за 20,1 млн рублей

Для покупателя цена нынешнего лота в пересчете на площадь здания составляет около 68,7 тыс. руб. за квадратный метр, без отдельной оценки стоимости земли. Объект расположен у федеральной трассы Р-217 «Кавказ», говорится в объявлении о предыдущей продаже. По открытым справочникам, по этому адресу работали кафе и компьютерный клуб «Хайпер»; эти сведения дают представление об использовании помещения, но не подтверждают его нынешнее состояние или арендаторов.