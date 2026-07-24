В Хасавюрте выставили на торги магазин-кафе банкрота за 22,3 млн рублей

В Республике Дагестан на торги выставили коммерческую недвижимость предпринимателя Руслана Вагабова, которого Арбитражный суд Дагестана признал банкротом по делу № А15-10488/2024. Финансовый управляющий Кадимагомед Асадулаев объявил открытый аукцион по продаже единственного крупного актива должника — двухэтажного здания магазина-кафе общей площадью 292,7 кв. м вместе с земельным участком площадью 226 кв. м на Махачкалинском шоссе, 25г в Хасавюрте. Начальная стоимость лота составляет 22,328 млн руб., размер задатка — 10% от цены, или 2,23 млн руб. Прием заявок пройдет с 27 июля по 31 августа, аукцион назначен на 1 сентября. Информация опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве и на электронной площадке «Альфалот».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Недвижимость представляет собой двухэтажное нежилое здание, предназначенное для торговли и общественного питания, расположенное на участке категории «земли населенных пунктов» с разрешенным использованием «под магазин». Оба объекта находятся в залоге у ПАО «Сбербанк», поэтому порядок реализации имущества финансовый управляющий проводит в соответствии с положением, утвержденным залоговым кредитором. Победителем аукциона станет участник, предложивший наибольшую цену. После подписания договора покупатель должен полностью оплатить приобретение в течение 30 дней за вычетом внесенного задатка.

Руслан Вагабов вел предпринимательскую деятельность с ноября 2019 года. Основным видом деятельности ИП значились грузовые автомобильные перевозки, однако в перечне дополнительных направлений присутствовали розничная торговля, торговля топливом и деятельность ресторанов и кафе. Предприниматель прекратил деятельность в декабре 2025 года, после чего в отношении него продолжилась процедура личного банкротства.

Дело о несостоятельности рассматривает Арбитражный суд Республики Дагестан. Финансовым управляющим утвержден Кадимагомед Асадулаев. Именно он организовал продажу залогового имущества, которое должно пойти на расчеты с кредиторами. Судебные материалы показывают, что ключевым обеспеченным кредитором выступает Сбербанк, поэтому условия торгов согласованы именно с банком как залогодержателем.

Начальная стоимость объекта — 22,328 млн руб. — означает цену около 76 тыс. руб. за квадратный метр здания без учета стоимости земельного участка, который входит в состав лота. Для участия в аукционе претендентам необходимо зарегистрироваться на площадке «Альфалот», подать электронную заявку с комплектом документов и перечислить задаток. Если торги признают состоявшимися, результаты подведут 1 сентября сразу после завершения аукциона.

Станислав Маслаков