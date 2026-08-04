Наследство отписали трастам

Владельцы бизнеса все чаще не хотят отдавать компании своим детям. Вместо этого они передают активы трастам, фондам или доверенным лицам. Как пишет The New York Times, такой способ сохранения бизнеса стремительно набирает популярность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В США сейчас насчитывается 81 компания, переданная в бессрочные трасты. Для сравнения: в 2018 году их было в десять раз меньше. В Европе эта практика распространена гораздо шире. В Дании, например, модель существует уже больше ста лет. Контрольные пакеты таких гигантов, как Novo, Maersk и Carlsberg, продать нельзя.

Причины отказа от передачи бизнеса детям самые разные. Наследники часто не хотят продолжать семейное дело. Или сам собственник не верит в их способности управлять компанией. Причем в России эта тенденция распространена даже шире, чем на Западе, говорит исследователь в области семейного бизнеса, лидерства и корпоративного управления Вероника Загиева:

«У нас по сравнению с европейскими, американскими, азиатскими бизнесами исторически очень маленькая пропорция тех, что передаются второму поколению. Есть примеры передачи даже третьему, но их довольно мало. Почему это происходит? Мы с центром исследования семейного бизнеса бизнес-школы INSEAD несколько лет назад проводили масштабное исследование по всему миру.

Согласно методологии этого центра, для передачи бизнеса должно быть сочетание двух условий: внешнего (это макрополитический фон, макроэкономический, некая стабильность, в рамках которой бизнес вообще в целом может быть передан) и внутреннего (все характеристики, которые касаются семьи и бизнеса).

Мы поняли, что в российской действительности страдают обе части этого уравнения. В стране в принципе нет традиций подготовки следующего поколения к принятию такого наследства. Ребенок и сам не хочет этим заниматься, потому что видит, сколько усилий, переживаний и нервов на это тратят его родители.

В таком случае предприниматели чаще всего продают фирмы. Но, к сожалению, не каждый бизнес хотят купить.

Поэтому владельцы нанимают внешних управляющих, которым передают операционное управление, а владение отдают уже непосредственно детям. Но у многих собственников, с которыми мы разговаривали, контекст был примерно такой: я бы и рад был продать, но, к сожалению, либо сейчас не время, и оценка довольно низкая, либо я не понимаю, как продать настолько большой бизнес».

По данным Family Business Institute и Harvard Business Review, лишь около трети семейных компаний доживают до второго поколения, а до третьего — только 12%. Дальше ситуация становится еще драматичнее: до четвертого и далее доходят 3% компаний. При этом форм безопасной передачи бизнеса сейчас достаточно много, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «РИ-консалтинг» Елена Гладышева:

«Основная масса собственников все-таки предпочитает рассматривать варианты передачи бизнеса в личные фонды, которые впоследствии остаются активом семьи. Эта форма действительно становится максимально удобной для среднего и крупного бизнеса. Можно рассмотреть вариант наследственного договора или пересмотр корпоративных документов, которые устанавливают, что, например, мажоритарный владелец передает постепенно свои доли миноритарным владельцам при определенных условиях.

Но никто не мешает сделать смешанный договор. Если вы владелец, который хочет продолжать получать доход, то, наверное, наилучший вариант — опционное соглашение с новым собственником, в том числе с возможностью обратного выкупа. Остальные формы зависят от непосредственно структуры владения бизнесом».

Миллиардер Уоррен Баффет объявил, что передаст почти все свои $145 млрд на благотворительность.

Похожим образом поступят и сооснователь Google Ларри Пейдж, основатель eBay Пьер Омидьяр и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. Музыкант Мик Джаггер считает, что $500 млн детям ни к чему. Шеф-повар Гордон Рамзи не покупает наследникам жилье, а дает лишь четверть первоначального взноса. Среди известных российских предпринимателей без бизнеса и крупных активов оставили своих детей совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман и президент «Норникеля» Владимир Потанин. По их мнению, передача бизнеса лишает наследников мотивации к самостоятельной жизни.

Астон О'Салливан