Наследники начинают сначала

Гендиректор Ford Motor Company отправил сына работать сварщиком в автоконцерн. Настоящий мужской труд научит его работать руками и общаться с людьми, уверен глава компании. Об этом Джим Фарли рассказал в подкасте Decoder. По его словам, он будет рад, если его 17-летний сын окажется лучшим сварщиком или механиком, работающим со сверхмощными двигателями, которые производит Ford. Таким образом Фарли рассчитывает бросить вызов тренду, когда люди переоценивают дипломы элитных вузов, а труд простых линейных сотрудников преуменьшают.

“Ъ FM” пообщался с российскими предпринимателями, владельцами крупного бизнеса и выяснил: согласны ли они с такой политикой главы Ford или намерены сразу передать наследникам руководство компании:

Председатель совета директоров группы компаний «Дымов» Вадим Дымов: «Лично я не собираюсь передавать никакой бизнес. Если захотят, будут работать. Если нет, то выберут что-то другое, и, как говорится, в добрый путь, я буду только рад. Два моих старших сына трудятся у нас в ресторанах в Суздале — на упаковке, на кухне. Этим летом старший сын, которому 17 лет, работал официантом. Мы считаем, что они должны помогать и узнавать жизнь. Поэтому я в этом смысле солидарен с гендиректором Ford: есть если дети с детства будут познавать работу, то в этом будет только плюс. А какую карьеру они выберут, это их решение». Председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков: «Все по-разному относятся. Никто никому ничего не собирается передавать. Россия — особая страна, поэтому, кто выживет, тот и выживет. Каждый наследник имеет право заняться бизнесом, но если в голове ничего нет и нет способностей — это одна ситуация. Если есть способности — другая. Но никто не рассматривает данный вопрос таким образом, чтобы думать на эту тему». Сооснователь компании Mr. Doors Максим Валецкий: «Хорошим рабочим надо родиться, как и хорошим управляющим. С какой должности начинать ребенку, если он хочет войти в семейное дело? Во-первых, ему необходимо доказать способность к управлению этим бизнесом. Моя фамилия — еще не гарантия того, что он способен руководить бизнесом. Если мой сын захочет стать рабочим, значит, он сделает это. Если он захочет пойти работать конструктором, значит, так и будет, если он будет хорошо работать. Это выбор ребенка. История о том, что детям надо передавать бизнес, порочна в принципе. Любое влияние родителей на судьбу детей, как правило, не приводит ни к чему, кроме травм и трат на психотерапевтов».

Три года назад СМИ сообщали, что жительница Австралии не может получить доступ к наследству в размере $12 млн. Ее отец был брокером и перед смертью поставил одно условие: она должна найти работу. Женщина не исполнила этот пункт завещания. В России тоже есть юридические механизмы, чтобы требовать от своих наследников таких действий, говорит управляющий партнер White Stone Дмитрий Чиркин. Но, по его словам, ими не стоит пользоваться, считает собеседник “Ъ FM”: «Проблема возникает, когда у бизнесмена есть наследники, но нет преемников. Это не зависит от того, сколько человек вкладывал в их посвящение в бизнес и так далее.

Например, у нас есть клиент, крупнейший бизнесмен, все дети которого имеют успешную карьеру, но в других отраслях. Они не хотят заниматься делом отца. Есть другой пример, когда в крупной российской компании ее создатель начал привлекать к семейному бизнесу своего старшего сына и поставил его сначала работать на склад. Сейчас он возглавляет отдел внедрения новых продуктов. Таким образом отец за много лет начал формировать так называемую программу для своего преемника.

Если у предпринимателя, бизнесмена, есть желание в обязательном порядке заставить наследника участвовать в семейном бизнесе, то я бы не рекомендовал делать это заранее. В России появился личный фонд, в котором наследники будут получать дивидендный доход. Им можно передать привилегированные акции, но если есть желание приобщить к труду, то здесь, конечно, идут особые деловые отношения, введение преемника в органы управления, будь то совет директоров, руководители департаментов — сначала тактические действия, а потом уже стратегические решения».

Как отмечают СМИ, заявление гендиректора Ford Motor Company прозвучало на фоне планов автоконцерна решить проблему дефицита кадров.

