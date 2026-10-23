В Темрюкском районе обломки БПЛА обнаружили во дворе частного дома
В поселке Ильич Темрюкского района обломки беспилотного летательного аппарата упали во дворе частного дома. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
В результате падения фрагментов украинского беспилотника повреждено остекление жилого дома. Пострадавших в результате произошедшего нет.
В данный момент на месте работают экстренные и оперативные службы.
Ранее сообщалось, что в течение прошедшей ночи над Краснодарским краем и другими регионами России перехватили и сбили 443 беспилотника.