Над Кубанью, Крымом и другими регионами РФ за ночь сбили 443 БПЛА
В течение прошедшей ночи дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 443 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Беспилотники сбили над территориями Смоленской, Нижегородской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Рязанской, Владимирской, Ростовской, Волгоградской областей, Пермского и Краснодарского краев, Московского региона, республик Татарстан, Удмуртия, Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.