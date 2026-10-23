Над Кубанью, Крымом и другими регионами РФ за ночь сбили 443 БПЛА

Беспилотники сбили над территориями Смоленской, Нижегородской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Рязанской, Владимирской, Ростовской, Волгоградской областей, Пермского и Краснодарского краев, Московского региона, республик Татарстан, Удмуртия, Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.