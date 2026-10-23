Свердловскую область включили в эксперимент с беспилотными трамваями
Действие экспериментального правового режима (ЭПР) по эксплуатации высокоавтоматизированных трамваев правительство России распространило на Свердловскую область, следует из документа на официальном портале правовых актов. В эксперимент также включены Москва, Санкт-Петербург и Нижегородская область.
Как сообщил губернатор Денис Паслер в соцсетях, в число участников ЭПР по решению властей страны вошла компания «Верхнепышминский трамвай». Он отметил, что на новом этапе технологию беспилотного трамвая можно будет испытать на действующей линии на маршруте Екатеринбург — Верхняя Пышма.
«В этом году в Свердловской области создан Центр компетенций по испытаниям и эксплуатации беспилотных рельсовых систем. Новая площадка объединила компетенции участников для совместной отработки технологий, подготовки специалистов, разработки эксплуатационных методик и типовых решений, которые впоследствии могут быть масштабированы в стране»,— добавил губернатор.
Беспилотные трамваи компании «Мовиста-Екатеринбург» смогут начать возить пассажиров между Екатеринбургом и Верхней Пышмой уже к Новому году, если тесты пройдут успешно, сообщал замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин. Этот участок удобен для тестирования тем, что не пересекается с другими трамвайными маршрутами и на большинстве пути обособлен от автомобильной дороги и пешеходных тротуаров.
Подробнее о тестировании — в материале «Беспилотие в городе требует более точных технических решений»