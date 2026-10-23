Свердловскую область включили в эксперимент с беспилотными трамваями

Как сообщил губернатор Денис Паслер в соцсетях, в число участников ЭПР по решению властей страны вошла компания «Верхнепышминский трамвай». Он отметил, что на новом этапе технологию беспилотного трамвая можно будет испытать на действующей линии на маршруте Екатеринбург — Верхняя Пышма.