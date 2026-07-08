«Беспилотие в городе требует более точных технических решений»

На маршруте Екатеринбург — Верхняя Пышма вскоре в тестовом режиме начнет ходить трамвай, который произведен с учетом требований беспилотного транспорта. Эксперимент будет проходить в рамках работы Центра компетенций по испытаниям, внедрению и эксплуатации беспилотных рельсовых транспортных систем, соглашение о создании которого было подписано на международной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. По словам эксперта, правовой возможности для полноценного внедрения беспилотного транспорта на городские маршруты в России пока нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алсу Султанова / администрация Екатеринбурга Фото: Алсу Султанова / администрация Екатеринбурга

О том, что в Свердловской области до конца лета планируют начать тестирование беспилотного трамвая, рассказал директор по развитию бизнеса «ТМХ Интеллектуальные Системы» (ТМХ ИС) Юрий Смагин на сессии «Эффективные транспортные решения для городов» деловой программы «Иннопрома».

Для развития этой отрасли на форуме подписали соглашение о создании Центра компетенций по испытаниям, внедрению и эксплуатации беспилотных рельсовых транспортных систем. Участвовать в его работе будут компании «ТМХ ИС», «ПК Транспортные системы» и «Мовиста Екатеринбург», а также представители правительства Свердловской области.

В работе центра планируют объединять и согласовывать наработки компаний, которые создают разные компоненты беспилотного транспорта: подвижной состав, интеллектуальные системы и внедрение решения на месте. Власти Свердловской области будут курировать проект, в том числе с точки зрения правовых и организационных рамок.

«По сути, речь идет о том, чтобы собрать в одном проекте все элементы будущей отраслевой модели: производителя подвижного состава, разработчика интеллектуальных систем, оператора инфраструктуры, площадку реальной эксплуатации и регион, готовый выступить пилотной юрисдикцией для обкатки новых решений»,— пояснил генеральный директор ГК «Мовиста» Алексей Зотов.

Ключевой задачей центра при этом считают не внедрение технологии в Свердловской области, а выработку типового решения, которое можно будет распространить на другие регионы, пояснили в компании. Наиболее частые запросы — это методики эксплуатации, типовые подходы к внедрению, программы повышения квалификации, рекомендации по подготовке инфраструктуры и организации испытаний. Результатом работы должна стать воспроизводимая модель внедрения, которую можно будет применять и в других регионах.

Тестирование беспилотного трамвая будут проводить на межмуниципальном трамвае от Екатеринбурга до Верхней Пышмы. Как поясняли в компании «Верхнепышминский трамвай», этот участок удобен тем, что не пересекается с другими трамвайными маршрутами и на большинстве пути обособлен от автомобильной дороги и пешеходных тротуаров.

Отслеживать путь трамвая планируют с помощью диспетчерского центра, который есть в депо ВПТ. При этом время прохождения маршрута трамвай может ориентироваться не только по спутниковой навигации, но и распознавать машинным зрением инфраструктуру и дорожные знаки вокруг. С 2025 года машины уже проходят мойку в депо без участия водителя.

Господин Смагин добавил, что под беспилотный транспорт подстраивается и инфраструктура. В частности, современный транспорт может управлять окружающей средой: на старых маршрутах, как правило, водителям необходимо выходить и в ручную перемещать стрелки, что замедляет движение состава.

Он упомянул, что сейчас у транспорта не всегда получается ориентироваться по GPS или радиосигналу из-за существующих ограничений, однако и эту проблему решают с помощью машинного зрения и меток на пути следования вагона.

Для тестирования беспилотной технологии на действующем общественном транспорте необходимо правовое обоснование — экспериментальный правовой режим (ЭПР). В июне Минтранс РФ одобрил его введение на территории Свердловской области, теперь документ должен рассмотреть председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

По требованиям режима, на первом этапе в кабине обязательно должен находиться водитель-испытатель, который будет контролировать ход трамвая. Если этот этап пройден успешно, то работу вагона будет дистанционно отслеживать оператор, а в самой кабине находиться инженер-испытатель. Чтобы успешно пройти этап, необходимо, чтобы трамвай проехал 150 часов или 3 тыс. километров, не совершив ни одного ДТП.

При этом правовой возможности для полноценного внедрения беспилотного транспорта на городские маршруты в России пока нет, пояснила «Ъ-Урал» генеральный директор «ТМХ — Городской транспорт» Дарья Марку. «Выход в город на самом деле реалистичен. Запускать беспилотный транспорт в замкнутом контуре, конечно, проще, но это не обязательно. Беспилотие в городе требует гораздо более точных технических решений: можно весь вагон обвешать датчиками, чтобы свести к минимуму возможность происшествия. Сейчас технически мы можем пустить трамвай по центру города, он остановится и никого не переедет, но этой технологии необходимо придать юридическую обвязку»,— сказала она, пояснив, что в случае непредвиденной ситуации с беспилотным транспортом нет того, кто понес бы ответственность за инцидент.

Тестировать беспилотный режим могут вагоны трамвая «Львенок», которые ходят до Верхней Пышмы сейчас. Для этого их дополнительно оборудуют датчиками, цифровыми системами, камера и радарами. На «Иннопроме» представили новую модель «Богатырь-М», которая уже оснащена необходимыми системами, в том числе интерактивным экраном в салоне и технологией цифрового двойника. Как пояснил Юрий Смагин, это решение позволяет не приспосабливать беспилотные технологии к уже существующим вагонам, а внедрять их на этапе конструкторской документации и производства.

Анна Капустина