Беспилотные трамваи до Верхней Пышмы собираются пустить к концу года

К Новому году беспилотные трамваи компании «Мовиста-Екатеринбург» смогут начать возить пассажиров между Екатеринбургом и Верхней Пышмой, если тесты пройдут успешно, сообщил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Группы Мовиста» Фото: Пресс-служба «Группы Мовиста»

Накануне прошло заседание комиссии по государственно-частному партнерству и развитию инфраструктуры Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП). «Вчера было озвучено, что коллеги ожидают федеральный нормативный документ, потом их техника должна будет проехать в тестовом режиме без пассажиров определенное количество километров»,— сказал господин Ионин.

Эксперимент будет проходить в рамках работы Центра компетенций по испытаниям, внедрению и эксплуатации беспилотных рельсовых транспортных систем, соглашение о создании которого было подписано на международной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Как поясняли в компании «Верхнепышминский трамвай», этот участок удобен для тестирования тем, что не пересекается с другими трамвайными маршрутами и на большинстве пути обособлен от автомобильной дороги и пешеходных тротуаров.

Подробнее о тестировании — в материале «Беспилотие в городе требует более точных технических решений»

Ирина Пичурина