Молодые медики в Великом Новгороде будут получать по 15 тыс. руб. в месяц
Выпускники медицинских вузов и колледжей, которые в 2026 году устроятся на работу в больницы и поликлиники Великого Новгорода, смогут получать дополнительную выплату в размере 15 тыс. руб. ежемесячно в течение трех лет. Соответствующий законопроект приняли депутаты Новгородской областной думы, сообщила пресс-служба парламента.
Мера поддержки рассчитана на специалистов дефицитных медицинских направлений. Перечень специальностей, представители которых смогут претендовать на выплату, утвердит региональный минздрав. По предварительной оценке, в 2026 году получить доплату смогут около 20 медработников.
Как пояснил председатель областной думы Юрий Бобрышев, аналогичная программа действует в регионе с 2021 года, но распространяется на молодых медиков, работающих за пределами Великого Новгорода. За пять лет этой мерой поддержки воспользовались около 100 специалистов. Теперь власти решили распространить ее и на областной центр.
В регионе также действуют другие меры поддержки медицинских работников, включая выплаты врачам и медсестрам, а также помощь ординаторам и узким специалистам.
Проблема привлечения медицинских кадров остается актуальной и для других регионов Северо-Запада. Как писал «Ъ Северо-Запад» в январе 2026 года, по оценке аналитиков проекта «Если быть точными», Новгородская область оказалась среди регионов с наиболее острым дефицитом врачей для оказания базовой медицинской помощи. Подробнее — в материале «Лечебные учреждения ищут решение проблемы кадров».