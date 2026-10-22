Молодые медики в Великом Новгороде будут получать по 15 тыс. руб. в месяц

Как пояснил председатель областной думы Юрий Бобрышев, аналогичная программа действует в регионе с 2021 года, но распространяется на молодых медиков, работающих за пределами Великого Новгорода. За пять лет этой мерой поддержки воспользовались около 100 специалистов. Теперь власти решили распространить ее и на областной центр.