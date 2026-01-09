Лечебные учреждения ищут решение проблемы кадров

В 2025 году Минздрав РФ решил обязать всех выпускников медвузов и колледжей, учившихся на бюджете, отрабатывать в системе ОМС свое обучение. Принятие этого законопроекта сопровождалось бурными дискуссиями и критикой. Подобную меру власти предложили, поскольку выпускники получают образование бесплатно, а затем идут работать в частные клиники. Тем временем государственные учреждения все острее нуждаются в кадрах. «Ъ Северо-Запад» изучил ситуацию с дефицитом медиков в СЗФО за последний год.

Данными о кадровых проблемах в российской системе здравоохранения поделились в аналитическом проекте «Если быть точными». Изучив официальную статистику, эксперты пришли к выводу, что в целом в стране не хватает участковых терапевтов, сотрудников скорой помощи и лечащих врачей в государственных медучреждениях. Их подсчеты основаны на данных по 18 врачебным специальностям в государственных клиниках. Реальное количество медиков в регионе они сопоставляли с данными из сборника Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ), где число врачей отдельных специальностей в субъектах нормировано на 10 тыс. населения. Чем выше балл, тем лучше регион укомплектован кадрами для оказания базовой медицинской помощи. В результате был определен топ-10 лидеров во главе с Ямало-Ненецким АО (8,4 балла) и антитоп-10 аутсайдеров, где худшие показатели у Псковской (2,5 балла) и Новгородской (2,4 балла) областей.

Аналитики проекта «Если быть точным», изучив данные Росстата и Минздрава, выявили парадокс: при общем росте числа врачей в России на 10% за 25 лет их доступность в государственных поликлиниках падает. Рост ранее обеспечивался частным сектором, который в 2024 году сократился на 9%. Одновременно обостряется ощутимая нехватка среднего медперсонала, чья численность в госучреждениях, по подсчетам исследователей, на 16% ниже, чем в 2000 году.

Санкт-Петербург лидирует по доступности специализированной помощи, и это результат высокой концентрации федеральных медицинских центров, НИИ и ведущих медицинских вузов. В городе самая высокая в России обеспеченность врачами скорой помощи (2 на 10 тыс. человек) и онкологами (1,37 на 10 тыс.). Тем не менее, согласно данным hh.ru за первую половину 2025 года, дефицит врачей в Петербурге остается одним из самых острых среди всех городов-миллионников России: на одну вакансию приходится лишь 2,3 активных резюме при рыночной норме от 4,0.

При этом и петербургский рынок труда для медиков выглядит довольно привлекательно на фоне остальных регионов округа, предлагая медианную зарплату в размере 100,3 тыс. рублей, отмечают в hh.ru . Это, говорят собеседники «Ъ Северо-Запад» в системе городского здравоохранения, создает эффект магнита для квалифицированных кадров из соседних регионов. В частности по этой причине регион не вводит такие же программы по поддержке молодых медиков, какие вводят в других городах и населенных пунктах меньшего размера.

Ленинградская область находится в «кадровой тени» Петербурга. С одной стороны, по словам аналитиков, регион испытывает острый дефицит врачей, где на каждую открытую вакансию приходится лишь 0,8 резюме, что в пять раз ниже рыночной нормы. А с другой — соседство с миллионником вынуждает их вести активную финансовую борьбу за кадры. Медианная зарплата в регионе, по данным hh.ru, составляет 100 тыс. рублей.

Архангельская область оказалась в центре методологического спора, став символом конфликта между рыночной и официальной статистикой. По данным hh.ru, это регион с очень сложной ситуацией — всего 0,3 резюме на вакансию врача и медианным предложением в 80,9 тыс. рублей. Однако министр здравоохранения Александр Герштанский отвергает эти цифры, заявляя, что госучреждения рекрутируют через портал «Работа России», а реальные средние зарплаты врачей в госсекторе составляют около 139 тыс. рублей.

При этом СЗФО сталкивается с кризисом на периферии. Мурманская область пытается компенсировать суровые условия самой высокой в СЗФО зарплатой (102,5 тыс. рублей), но и здесь дефицит ощутим (0,8 резюме на вакансию). Однако сами местные врачи все равно хотят получать еще на 27,5 тыс. рублей больше. Республика Коми демонстрирует относительную стабильность и входит в топ-10 общероссийского рейтинга «Если быть точным» с баллом 6,7 и зарплатой в 100 тыс. рублей. Хотя данные hh.ru показывают, что благополучие, вероятно, хрупкое: дефицит врачей остается острым, с показателем всего 0,6 резюме на вакансию. Самая сложная ситуация — в Псковской и Новгородской областях. В Новгородской — самая низкая зарплата в округе (80 тыс. рублей) и 0,6 резюме на вакансию. В Псковской области власти напрямую подтвердили дефицит, особенно акушеров-гинекологов (вместо 4,5 специалистов на 10 тыс. населения — всего 2). Зарплаты здесь в 1,5 раза ниже, чем в Петербурге. Выплаты в 1 млн рублей для привлеченных врачей действуют лишь в Пскове и Великих Луках, а общий дефицит оценивается в 550 человек.

В остальных регионах Северо-Запада также сохраняется борьба за кадры, которая усложняется отсутствием ресурсов для мотивации у медиков. Вологодская и Калининградская области предлагают одну из самых низких зарплат в СЗФО (83,6 тыс. и 81,6 тыс. соответственно), что не позволяет закрыть вакансии. В Вологодчине наблюдается 1,2 тыс. вакансий, или 14% от всех в округе. Ожидания врачей при этом составляют 100 тыс. рублей. Регион также вошел в антитоп-10 по уровню специализированной медицинской помощи (3,1 балла). Калининградская область тем временем имеет самый высокий в СЗФО (после Петербурга) спрос на врачей — 1,5 тыс. вакансий. Географическая изолированность региона, которая могла бы стать фактором удержания кадров, не компенсирует финансового отставания от соседей. Республика Карелия (96,1 тыс. рублей) и Ненецкий автономный округ (около 100 тыс. рублей) хоть и предлагают зарплаты практически на уровне Петербурга, не могут покрыть дефицит кадров и растущие ожидания медиков. В Ненецком АО экстремальные условия компенсируются экстремальными мерами поддержки. Регион показывает лучший в СЗФО, хотя все равно и недостаточный коэффициент резюме на вакансию (3,0). Однако именно здесь фиксируется самый большой в округе разрыв между ожиданиями медиков и реальностью: врачи хотели бы получать на 50 тыс. больше средних предложений.

Высокие зарплаты в отчетах достигаются за счет переработок, а не реального роста ставок, говорит председатель профсоюза медработников «Действие» Андрей Коновал. Это, по его словам, ведет к выгоранию и оттоку кадров. В подведомственном Минздраву ЦНИИОИЗ раскритиковали методику исследования, назвав сравнение с данными 2000-х годов некорректным из-за изменений в отчетности и заявив об «оптимизации процессов», перераспределившей нагрузку. Минздрав, в свою очередь, сообщил о «последовательной модернизации» первичного звена и напомнил о законопроекте об обязательных отработках для выпускников медвузов как ключевой мере решения кадрового кризиса.

