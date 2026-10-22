Главу отделения КПРФ в Коми Олега Михайлова арестовали в Москве

Олег Михайлов возглавляет отделение КПРФ в Коми с 2014 года. В 2021 году он был избран депутатом Госдумы VIII созыва. На выборах в нижнюю палату парламента в 2026 году политик баллотировался по Сыктывкарскому одномандатному округу, но занял второе место и не получил мандат.