Главу отделения КПРФ в Коми Олега Михайлова арестовали в Москве
В партии считают, что уголовное дело связано с публикацией о социологе-иноагенте Борисе Кагарлицком
Басманный районный суд Москвы отправил под стражу на два месяца бывшего депутата Госдумы и руководителя отделения КПРФ в Республике Коми Олега Михайлова. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии на своей странице во «ВКонтакте». Коммунисты намерены обжаловать решение суда.
О задержании господина Михайлова в Москве стало известно 21 октября. В партии считают, что уголовное дело связано с публикацией господина Михайлова от 2024 года о социологе Борисе Кагарлицком, признанном в России иностранным агентом и внесенном в перечень террористов и экстремистов. Господину Михайлову вменяют ч. 2 ст. 205.2 УК РФ — публичное оправдание терроризма с использованием интернета. Максимальное наказание по этой статье составляет семь лет лишения свободы.
Олег Михайлов возглавляет отделение КПРФ в Коми с 2014 года. В 2021 году он был избран депутатом Госдумы VIII созыва. На выборах в нижнюю палату парламента в 2026 году политик баллотировался по Сыктывкарскому одномандатному округу, но занял второе место и не получил мандат.