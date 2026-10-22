Структура «Газпрома» отсудила 430 млн у воронежского «Центргазчерноземья»

По данным Rusprofile, ООО «Центргазчерноземье» было зарегистрировано в Воронеже в мае 2018 года. Основной вид деятельности — строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. Уставный капитал составляет 1 млн руб. Директор и единственный учредитель — Алена Шивякова. В 2025 году «Центргазчерноземье» отработало с выручкой 279 млн руб. и чистой прибылью 6,3 млн руб.