Структура «Газпрома» отсудила 430 млн у воронежского «Центргазчерноземья»
Арбитражный суд Воронежской области полностью удовлетворил иск санкт-петербургского ООО «Газпром комплектация» (структура «Газпрома») к воронежскому ООО «Центргазчерноземье» («ЦГЧ») Алены Шивяковой о взыскании задолженности по агентскому договору. «ЦГЧ» обязали выплатить 409,5 млн руб. основного долга, неустойку
за нарушение сроков оплаты в размере 20,5 млн руб., а также расходы по уплате госпошлины — 2,6 млн руб.
По данным Rusprofile, ООО «Центргазчерноземье» было зарегистрировано в Воронеже в мае 2018 года. Основной вид деятельности — строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. Уставный капитал составляет 1 млн руб. Директор и единственный учредитель — Алена Шивякова. В 2025 году «Центргазчерноземье» отработало с выручкой 279 млн руб. и чистой прибылью 6,3 млн руб.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», наряду с иском ООО «Газпром комплектация» ходатайствовало о наложении ареста на денежные средства и имущество ответчика в пределах требований, однако суд в этом отказал. Основанием стала недоказанность необходимости применения обеспечительных мер.
Сегодня также стало известно, что Арбитражный суд Центрального округа оставил в силе решения нижестоящих инстанций по иску воронежского ООО «Специализированное хозяйство Калачеевское» (ранее входило в группу компаний «Русмит») к региональному правительству. Компания требовала выплатить 318,3 млн руб. компенсации за изъятых осенью 2023 года животных в связи со вспышкой африканской чумы свиней.