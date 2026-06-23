Структура «Газпрома» подала иск к воронежскому «Центргазчерноземью» на 432 млн

В Арбитражный суд Воронежской области поступил иск петербургского ООО «Газпром комплектация» (структура «Газпрома») к воронежскому ООО «Центргазчерноземье» о взыскании задолженности по агентскому договору. Общая сумма требований составила 432,3 млн руб. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Исковое заявление принято к производству, предварительное судебное заседание назначено на 15 сентября 2026 года. Заявленная сумма складывается из 409,5 млн руб. основного долга, 20,2 млн руб. неустойки и 2,6 млн руб. расходов по уплате госпошлины. Наряду с иском ООО «Газпром комплектация» ходатайствовало о наложении ареста на денежные средства и имущество ответчика в пределах этих требований, однако суд отказал. Основанием стала недоказанность необходимости применения обеспечительных мер. Кроме того, суд указал, что арест нарушит баланс интересов сторон и создаст препятствия для хозяйственной деятельности ответчика.

По данным Rusprofile, ООО «Центргазчерноземье» зарегистрировано в мае 2018 года в Воронеже. Основной вид деятельности — строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. Уставный капитал составляет 1 млн руб. Директор и единственный учредитель — Алена Шивякова. В 2025 году «Центргазчерноземье» отработало с выручкой 279 млн и чистой прибылью 6,3 млн руб.

В апреле столичное ООО «Лимонте-ЛТ-холдинг», являющееся основным владельцем воронежского «Борхиммаша», признали банкротом. Само предприятие также находится в процессе банкротства. Одним из своих кредиторов АО «Борхиммаш»называл две петербургские структуры «Газпрома», в том числе ООО «Газпром комплектация».

Кабира Гасанова