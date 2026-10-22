Крупнейший российский хостинг «Рег.ру» временно ограничил загрузку файлов
Пользователи крупнейшего российского регистратора доменных имен и хостинг-провайдера «Рег.ру» пожаловались на проблемы у сайтов, работающих через него. Комментаторы на платформе Detector404 пишут, что из-за «ошибки 403» не могут загрузить файлы через панель управления.
Техническая поддержка ресурса подтвердила информацию журналу «Пост-». Разработчики объяснили, что временно ограничили загрузку файлов, чтобы обезопасить сайты клиентов. Решение связали с обнаруженными накануне уязвимостями в языке программирования PHP, который используют для создания сайтов и интернет-приложений. Он обеспечивает техническую работу сайтов: например, обработку данных и платежей.
Накануне разработчики языка программирования обнаружили две критические уязвимости, благодаря которым третьи лица могут получить доступ к ресурсам. Как сообщала пресс-служба Open AI, сайты отдельных государственных учреждений в ЕС также ограничивали работу из-за рисков взлома ресурсов.
Вечером 21 октября на сайте PHP была опубликована информация о решении проблем. Разработчики рекомендовали пользователям обновить связанные с языком программирования файлы.