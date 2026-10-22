Реконструкция дороги к будущему «Нижний экспо» оценена в 625 млн рублей
На реконструкцию дороги по улице Безводной в рамках строительства конгрессно-выставочного центра «Нижний экспо» в Нижнем Новгороде потребуется 625 млн руб. Об этом говорится в материалах к октябрьскому заседанию гордумы.
Все планируемые дороги должны быть включены в городскую программу комплексного развития транспортной инфраструктуры до 2030 года. На ближайшем заседании депутаты рассмотрят включение в нее четырех объектов.
Дорогу на Безводной протяженностью 1,25 км планируют реконструировать за бюджетные средства: почти 469 млн руб. из федерального и чуть более 156 млн руб. из областного. Заявленные сроки строительства — 2029-2030 годы. Проезжую часть хотят расширить с двух до четырех полос.
Кроме того, в программу включают строительство 355 м двухполосной подъездной дороги к детской областной больнице на улице Ванеева. На эти цели из бюджета города хотят выделить 135 млн руб. Предполагаемые сроки — 2028-2029 годы.
В 2027 году за 169 млн руб. из муниципального бюджета планируют построить 200 м дороги около ИТ-кампуса на улице Большие Овраги — вдоль съезда к метромосту.
Кроме того, программу дополняют проездами общей протяженностью 1,6 км в квартале улиц Бекетова, Головнина, Норвежской и Кузечихинской. На их строительство ООО «Плюс Спорт» планирует в 2030 году направить 52 млн руб.