Реконструкция дороги к будущему «Нижний экспо» оценена в 625 млн рублей

Дорогу на Безводной протяженностью 1,25 км планируют реконструировать за бюджетные средства: почти 469 млн руб. из федерального и чуть более 156 млн руб. из областного. Заявленные сроки строительства — 2029-2030 годы. Проезжую часть хотят расширить с двух до четырех полос.