Жителя города Шахты подозревают в финансировании терроризма
В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело в отношении 56-летнего жителя города Шахты по подозрению в финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ростовской области.
По версии следствия, в 2024–2025 годах мужчина переводил деньги на финансирование организации, признанной террористической и запрещенной в России. При этом фигурант дела знал о статусе организации.
Основанием для расследования стали материалы пограничного управления ФСБ. Следователи при силовой поддержке Росгвардии провели обыск по месту жительства подозреваемого и изъяли вещественные для дела предметы.
Следствие устанавливает обстоятельства преступления и проверяет возможную причастность шахтинца к другим эпизодам противоправной деятельности.
Ранее «Ъ-Ростов» писал, что Южный окружной военный суд вынес приговор за финансирование террористов криптовалютой.