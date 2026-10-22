Суд в Ростове вынес приговор за финансирование террористов криптовалютой

Установлено, что в ноябре 2024 года Бутко, находясь дома в Краснодаре, разместил в открытом доступе сообщение с положительной оценкой деятельности организации «Русский добровольческий корпус» (признана террористической и запрещена в РФ). Кроме того, в декабре 2024 года осужденный перевел около 3 тыс. руб. в криптовалюте на электронный кошелек, которым пользовались представители террористической организации.