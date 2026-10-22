Депутаты гордумы Краснодара обновили порядок проведения опросов жителей
Депутаты городской думы Краснодара согласовали новый порядок назначения и проведения опросов граждан. Предыдущая редакция документа действовала с 2007 года. Изменения связаны с обновлением федерального и регионального законодательства, а также Устава города.
Как отметил заместитель председателя комитета гордумы по вопросам местного самоуправления и информационной политики Игорь Самохин, опросы позволяют выявлять мнение жителей по вопросам местного значения. Их результаты носят рекомендательный характер.
О проведении опросов горожан будут информировать заранее, сообщая тему и сроки. Информационные материалы планируется размещать в СМИ и распространять, в частности, через территориальные общественные самоуправления (ТОС).
Предусмотрены разные форматы опросов — в том числе цифровые и очные обсуждения, на которых жители смогут задать вопросы и получить ответы. По словам Игоря Самохина, такой механизм позволит учитывать особенности конкретных территорий при подготовке муниципальных решений.
Ранее «Ъ-Кубань» писал, что депутаты городской думы Краснодара полностью распределили средства Программы наказов избирателей на 2026 год.