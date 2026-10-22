Депутаты гордумы Краснодара обновили порядок проведения опросов жителей

Предусмотрены разные форматы опросов — в том числе цифровые и очные обсуждения, на которых жители смогут задать вопросы и получить ответы. По словам Игоря Самохина, такой механизм позволит учитывать особенности конкретных территорий при подготовке муниципальных решений.