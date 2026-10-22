В Краснодаре полностью распределили средства депутатского фонда на 2026 год
Депутаты городской Думы Краснодара полностью распределили средства Программы наказов избирателей на 2026 год. Изменения в программу внесли на заседании муниципального парламента, сообщил и. о. председателя горДумы Сергей Васин на двадцатом заседании.
На текущий ремонт и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений направят 4,728 млн руб. Ремонт планируют провести в детских садах № 127, № 160, № 169, № 187, № 214, № 221, а также школах № 31, № 41, № 46, № 50, № 101, гимназии № 92.
Еще 180 тыс. руб. выделят Центру патриотического воспитания молодежи, 100 тыс. руб. — на закупку спортивного инвентаря и оборудования для спортивной школы № 8.
Более 1,3 млн руб. направят библиотеке имени Ю. П. Кузнецова, детской библиотеке № 4, детским школам искусств № 9 и № 13, а также Краснодарскому муниципальному творческому объединению «Премьера». Средства предназначены для укрепления материально-технической базы, приобретения мебели и звукового оборудования.
Кроме того, 102 тыс. руб, сформированные за счет объединения небольших остатков депутатского фонда, направят на покупку и установку сплит-системы в детской библиотеке «Медиацентр», сообщил Сергей Васин.
Ранее «Ъ-Кубань» писал, что депутаты городской Думы Краснодара на двадцатом заседании утвердили новый порядок установления тарифов на платные услуги и работы муниципальных унитарных предприятий и учреждений. Документ заменит действующий порядок и учитывает изменения федерального законодательства.