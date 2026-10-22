Тамбовская область получит 3 млрд рублей на инфраструктуру особой экономзоны

В результате одобрения правительством РФ заявки региона Тамбовская область получит порядка 3 млрд руб. на инженерную инфраструктуру для особой экономической зоны. Планируется реализация комплексного проекта по строительству энергетических сетей, водоснабжения и водоотведения. Об этом 22 октября сообщил губернатор Евгений Первышов по итогам заседания штаба правительственной комиссии по региональному развитию под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина.