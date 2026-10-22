Тамбовская область получит 3 млрд рублей на инфраструктуру особой экономзоны
В результате одобрения правительством РФ заявки региона Тамбовская область получит порядка 3 млрд руб. на инженерную инфраструктуру для особой экономической зоны. Планируется реализация комплексного проекта по строительству энергетических сетей, водоснабжения и водоотведения. Об этом 22 октября сообщил губернатор Евгений Первышов по итогам заседания штаба правительственной комиссии по региональному развитию под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина.
Создание особой экономической зоны запланировано на границе Тамбова и Тамбовского муниципального округа в 2027–2036 годах. По словам господина Первышова, на крупных промышленных предприятиях создадут более 1,2 тыс. рабочих мест «с достойной оплатой».
«Планируется, что налоговые и неналоговые поступления в консолидированный бюджет региона превысят 25 млрд руб.»,— заявил глава региона.
О том, что власти Тамбовской области направили в Минэкономразвития РФ заявку на создание ОЭЗ промышленно-производственного типа, стало известно в начале июня.
Под будущую преференциальную территорию отводят 13 земельных участков общей площадью 448,5 га, на которых ведут разработку проектной документации и инженерные изыскания. Тамбовские власти собрали в общей заявке финансовые модели десяти потенциальных резидентов, один из которых — «Металл сервис» Константина Жукова, другой — крупный дата-центр.