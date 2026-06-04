Первышов сообщил о подаче заявки на создание тамбовской ОЭЗ

Власти Тамбовской области направили в Минэкономразвития РФ заявку на создание особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Тамбов». Документы уже на согласовании, уточнил губернатор Евгений Первышов в интервью ТАСС на ПМЭФ. «Ъ-Черноземье» подтвердили эту информацию в облправительстве.

«Документы у нас уже направлены на согласование в Министерство экономического развития РФ, будем ждать одобрения от них»,— рассказал господин Первышов. Объем инвестиций губернатор раскрывать не стал, отметив, что предпочитает говорить о деталях позднее. По его словам, создание ОЭЗ — ключевое направление промышленного развития области. После прохождения согласований с федеральными ведомствами власти намерены определить критерии льгот будущим резидентам.

Евгений Первышов добавил, что интерес к размещению производств на территории будущей ОЭЗ «уже проявляют», в том числе предприятия региона, которые рассматривали другие площадки для реализации.

В конце мая «Ъ-Черноземье» сообщал, что документы хотели направить в течение ближайшего месяца. Под будущую преференциальную территорию отводят 13 земельных участков общей площадью 448,5 га, на которых уже ведут разработку проектной документации и инженерные изыскания. Чиновники собрали в общей заявке финансовые модели десяти потенциальных резидентов, один из которых — «Металл сервис» Константина Жукова, другой — крупный дата-центр.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье» «Вход в зону комфорта».

Анна Швечикова