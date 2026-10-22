Удмуртия заняла пятое место в ПФО по вводу жилья за девять месяцев
С января по сентябрь в республике постороили 13,7 тыс.квартир
Удмуртия заняла пятое место среди регионов ПФО по вводу жилья в январе—сентябре. За этот период в республике ввели 13,6 тыс. квартир. Средняя площадь жилья — 70,3 кв. м. Такие данные приводит Удмуртстат.
Общая площадь введенного жилья составила 961,4 тыс. кв. м — на 7,6% меньше, чем годом ранее. На индивидуальное жилищное строительство пришлось 530,8 тыс. кв. м.
Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что за январь—сентябрь ввод жилья в многоквартирных домах в регионе сократился почти на 15%, а в сегменте индивидуального жилищного строительства — на 2%.
Напомним, с 1 октября в Удмуртии и по всей стране изменились условия по льготной ипотечной программе «Семейная ипотека». Срок кредитования сократился с 30 до 15 лет, а ставка теперь зависит от количества детей в семье. В частности, семьям с одним ребенком предлагается брать ипотеку под 10% годовых.
С каждым последующим ребенком ставка снижается на 2 п. п. — максимум до 2% годовых. Застройщики ожидают сокращения выдачи льготной ипотеки на 30—40% в течение года и снижения активности в части запуска новых проектов, что отразится на объемах ввода в эксплуатацию нового жилья.