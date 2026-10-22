«В победу на выезде поверить было сложно»

«Лилль» сейчас один из самых сильных клубов Франции, поэтому в победу «Галатасарая» на выезде, да еще и уверенную, поверить было сложно. Первый тайм завершился вничью 2:2, Батраков сравнял счет перед самым перерывом. Зато второй тайм «Лилль» провалил: «Галатасарай» выиграл 4:2 и записал на свой счет первые три очка в турнире. Главное же, что россиянин забивает во втором матче Лиги чемпионов подряд. По мнению футбольного эксперта Никиты Баженова, бывший игрок «Локомотива» и будет продолжать в том же духе: