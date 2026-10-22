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«В победу на выезде поверить было сложно»

Владимир Осипов — о победе «Галатасарая» над «Лиллем» в Лиге чемпионов
Российский полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков снова забил в Лиге чемпионов. Это уже второй гол футболиста в турнире. Турецкий клуб одержал победу на выезде над французским «Лиллем» 4:2. За развитием событий в матчах третьего тура Лиги чемпионов следил спортивный обозреватель «Ъ FM» Владимир Осипов.

Stephanie Lecocq / Reuters

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«Лилль» сейчас один из самых сильных клубов Франции, поэтому в победу «Галатасарая» на выезде, да еще и уверенную, поверить было сложно. Первый тайм завершился вничью 2:2, Батраков сравнял счет перед самым перерывом. Зато второй тайм «Лилль» провалил: «Галатасарай» выиграл 4:2 и записал на свой счет первые три очка в турнире. Главное же, что россиянин забивает во втором матче Лиги чемпионов подряд. По мнению футбольного эксперта Никиты Баженова, бывший игрок «Локомотива» и будет продолжать в том же духе:
«По первым матчам было видно, что Леша, если не набирал очки, то играл прямо в темп. Знаете, как говорят, все по делу. И моменты появляются, мне кажется, будет продолжение и продолжение».
Матч «Бавария»—«Арсенал», который во второй день третьего тура считался центральным, получился менее результативным. Выявить победителя команды так и не смогли, ничья 2:2. У хозяев снова отличился Гарри Кейн: на его счету гол с пенальти и результативная передача. Комментатор Okko Александр Еремиев еще раз подчеркнул, что Кейн претендует на «Золотой мяч».

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Еще один возможный обладатель «Золотого мяча» Килиан Мбаппе из «Реала» минувшим вечером тоже забил. «Сливочные», как и предсказывали букмекеры, крупно обыграли «Лейпциг» 4:1. А вот успех «ЛАСКа», который впервые играет в Лиге чемпионов, стал полной неожиданностью. В Лиссабоне австрийская команда обыграла «Спортинг» 3:2.
Но, наверное, самый неприятный осадок после минувшего футбольного вечера остался у болельщиков «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» крупно уступили на выезде другому дебютанту турнира, итальянскому «Комо», 1:4. Гол престижа «Юнайтед» забил только в концовке. Вывести клуб из кризиса сможет только новый тренер, но для этого нынешнему наставнику Майклу Кэррику придется уйти в отставку, считает футбольный эксперт Брайан Идову, который болеет за «Манчестер Юнайтед»:
«Такое привычное состояние, в принципе, ничего нового, ничего неожиданного, и это самое печальное. Поэтому ждем очередное увольнение, скорее всего, в будущем выезд нового тренера, и уже вокруг него будут делать новый состав».
Следующий, четвертый тур Лиги чемпионов будет сыгран в начале ноября. Но уже в это воскресенье поклонников футбола ждут сразу два топовых матча в других турнирах. Сначала дерби «ЦСКА»—«Спартак» в РПЛ, а потом «Эль-Класико» «Барселона»—«Реал» в Ла Лиге. Причем обе встречи будут в свободном доступе на телеканале «Матч ТВ».
«Коммерсантъ FM». Спорт с Владимиром Осиповым
Лига чемпионов

Авторы

  • Владимир Осипов
    Владимир Осипов
    руководитель отдела спорта