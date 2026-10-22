«В победу на выезде поверить было сложно»
Владимир Осипов — о победе «Галатасарая» над «Лиллем» в Лиге чемпионов
Российский полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков снова забил в Лиге чемпионов. Это уже второй гол футболиста в турнире. Турецкий клуб одержал победу на выезде над французским «Лиллем» 4:2. За развитием событий в матчах третьего тура Лиги чемпионов следил спортивный обозреватель «Ъ FM» Владимир Осипов.
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«Лилль» сейчас один из самых сильных клубов Франции, поэтому в победу «Галатасарая» на выезде, да еще и уверенную, поверить было сложно. Первый тайм завершился вничью 2:2, Батраков сравнял счет перед самым перерывом. Зато второй тайм «Лилль» провалил: «Галатасарай» выиграл 4:2 и записал на свой счет первые три очка в турнире. Главное же, что россиянин забивает во втором матче Лиги чемпионов подряд. По мнению футбольного эксперта Никиты Баженова, бывший игрок «Локомотива» и будет продолжать в том же духе:
«По первым матчам было видно, что Леша, если не набирал очки, то играл прямо в темп. Знаете, как говорят, все по делу. И моменты появляются, мне кажется, будет продолжение и продолжение».
Матч «Бавария»—«Арсенал», который во второй день третьего тура считался центральным, получился менее результативным. Выявить победителя команды так и не смогли, ничья 2:2. У хозяев снова отличился Гарри Кейн: на его счету гол с пенальти и результативная передача. Комментатор Okko Александр Еремиев еще раз подчеркнул, что Кейн претендует на «Золотой мяч».
Еще один возможный обладатель «Золотого мяча» Килиан Мбаппе из «Реала» минувшим вечером тоже забил. «Сливочные», как и предсказывали букмекеры, крупно обыграли «Лейпциг» 4:1. А вот успех «ЛАСКа», который впервые играет в Лиге чемпионов, стал полной неожиданностью. В Лиссабоне австрийская команда обыграла «Спортинг» 3:2.
Но, наверное, самый неприятный осадок после минувшего футбольного вечера остался у болельщиков «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» крупно уступили на выезде другому дебютанту турнира, итальянскому «Комо», 1:4. Гол престижа «Юнайтед» забил только в концовке. Вывести клуб из кризиса сможет только новый тренер, но для этого нынешнему наставнику Майклу Кэррику придется уйти в отставку, считает футбольный эксперт Брайан Идову, который болеет за «Манчестер Юнайтед»:
«Такое привычное состояние, в принципе, ничего нового, ничего неожиданного, и это самое печальное. Поэтому ждем очередное увольнение, скорее всего, в будущем выезд нового тренера, и уже вокруг него будут делать новый состав».
Следующий, четвертый тур Лиги чемпионов будет сыгран в начале ноября. Но уже в это воскресенье поклонников футбола ждут сразу два топовых матча в других турнирах. Сначала дерби «ЦСКА»—«Спартак» в РПЛ, а потом «Эль-Класико» «Барселона»—«Реал» в Ла Лиге. Причем обе встречи будут в свободном доступе на телеканале «Матч ТВ».