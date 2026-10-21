Темпы роста сбора налогов на люкс-авто в Астраханской области стали 9-ми в РФ

В масштабах страны сегмент автомобилей от 10 млн руб. за год расширился на 43,6%, достигнув 46,68 тыс. машин, а совокупные налоговые начисления прибавили 34,5%, составив 6,64 млрд руб. Быстрее всех рос парк Ненецкого АО (+120%, с пяти до 11 машин), Мордовии (+119,6%, с 46 до 101) и Чувашии (+84,8%, с 66 до 122). Замкнули список Камчатский край (+5,4%), Еврейская АО (без изменений) и Чукотка (25%, с четырех машин до трех). Лидеры темпов увеличения налоговых поступлений: Псковская область (+85,9%), Карелия (+80,9%) и Удмуртия (+73,9%); наихудшие результаты показали Камчатка (+1,9%), ЕАО (10,9%) и Чукотка (69,6%).