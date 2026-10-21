Темпы роста сбора налогов на люкс-авто в Астраханской области стали 9-ми в РФ
Показатель прибавил за год 58,1%
Астраханская область оказалась в первой десятке рейтинга регионов России по росту налоговых поступлений, выплаченных владельцами автомобилей люкс-класса. Статистику подготовили аналитики FinExpertiza.
Сумма начисленного транспортного налога на автомобили дороже 10 млн руб. в Астраханской области увеличилась в 2025 году в сравнении с 2024-м на 58,1% — с 7,2 до 11,4 млн руб. По этому показателю регион занял девятое место из 85 возможных. Число премиальных машин выросло на 59,3%, с 54 до 86 штук, что соответствует 17-й позиции в общероссийском рейтинге.
Абсолютный прирост парка составил 32 автомобиля — 56-е место в стране. По объему налоговых начислений регион расположился на 58-й строчке. По темпам роста налоговых поступлений Астраханская область стала второй в Южном федеральном округе, уступив Севастополю (+58,4% против +58,1%). Корреляция между увеличением числа машин и ростом сборов в регионе практически полная, что говорит об однородной структуре парка без резких сдвигов в ценовых сегментах, в отличие от, к примеру, Пензенской области.
В масштабах страны сегмент автомобилей от 10 млн руб. за год расширился на 43,6%, достигнув 46,68 тыс. машин, а совокупные налоговые начисления прибавили 34,5%, составив 6,64 млрд руб. Быстрее всех рос парк Ненецкого АО (+120%, с пяти до 11 машин), Мордовии (+119,6%, с 46 до 101) и Чувашии (+84,8%, с 66 до 122). Замкнули список Камчатский край (+5,4%), Еврейская АО (без изменений) и Чукотка (25%, с четырех машин до трех). Лидеры темпов увеличения налоговых поступлений: Псковская область (+85,9%), Карелия (+80,9%) и Удмуртия (+73,9%); наихудшие результаты показали Камчатка (+1,9%), ЕАО (10,9%) и Чукотка (69,6%).
Волгоградская область стала четвертой в стране по темпам роста автопарка (+84,3%, со 108 до 199 машин) и нарастила налоговые сборы на 54,3%, до 27,4 млн руб. Пензенская область прибавила 62,6% по числу премиальных авто (со 107 до 174) и 47,9% по налоговым поступлениям, до 26,9 млн руб. Саратовская область оказалась единственной из четырех регионов наблюдения “Ъ” — Средняя Волга, чьи показатели не достигли среднероссийского уровня: +39,8% по машинам (со 171 до 239) и +31,5% по налогам, до 33,6 млн руб.