Пензенская область стала 13-й в России по росту числа люксовых автомобилей

Общероссийская статистика фиксирует рекордное расширение сегмента: за год количество машин от 10 млн руб. подскочило на 43,6%, до 46,68 тыс. штук, а налоговая нагрузка на владельцев выросла на 34,5%, до 6,64 млрд руб. Максимальные темпы набора машин зафиксированы в Ненецком АО (+120%, с пяти до 11 авто), Мордовии (+119,6%, с 46 до 101) и Чувашии (+84,8%, с 66 до 122). Минимальные показатели — у Камчатского края (+5,4%), ЕАО (прирост отсутствует) и Чукотки (25%, парк сократился с четырех до трех машин). По скорости роста налоговых сборов впереди Псковская область (+85,9%), Карелия (+80,9%) и Удмуртия (+73,9%); в конце перечня — Камчатка (+1,9%), ЕАО (10,9%) и Чукотка (69,6%).