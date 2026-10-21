Пензенская область стала 13-й в России по росту числа люксовых автомобилей
Показатель прибавил за год 62,6%
Пензенская область оказалась в начале рейтинга субъектов РФ по приросту количества люксовых автомобилей. Подробную статистику подготовили аналитики FinExpertiza.
Парк автомобилей дороже 10 млн руб. в Пензенской области за 2025 год вырос на 62,6% — со 107 до 174 единиц. Регион занял 13-е место по темпам прироста среди 85 регионов. Начисленный транспортный налог на этот сегмент увеличился на 47,9% и составил 26,9 млн руб. против 18,2 млн руб. в 2024 году.
В абсолютном выражении прирост составил 67 машин, что соответствует 31-му месту в стране (столько же прибавила Белгородская область). По сумме налоговых поступлений Пенза заняла 33-ю позицию. Внутри Приволжского федерального округа регион стал третьим по скорости роста автопарка, пропустив вперед только Мордовию (+119,6%) и Чувашию (+84,8%). При этом разрыв между темпами роста числа машин (+62,6%) и налогов (+47,9%) указывает на смещение спроса в сторону моделей нижней ценовой категории — от 10 до 15 млн руб.
Общероссийская статистика фиксирует рекордное расширение сегмента: за год количество машин от 10 млн руб. подскочило на 43,6%, до 46,68 тыс. штук, а налоговая нагрузка на владельцев выросла на 34,5%, до 6,64 млрд руб. Максимальные темпы набора машин зафиксированы в Ненецком АО (+120%, с пяти до 11 авто), Мордовии (+119,6%, с 46 до 101) и Чувашии (+84,8%, с 66 до 122). Минимальные показатели — у Камчатского края (+5,4%), ЕАО (прирост отсутствует) и Чукотки (25%, парк сократился с четырех до трех машин). По скорости роста налоговых сборов впереди Псковская область (+85,9%), Карелия (+80,9%) и Удмуртия (+73,9%); в конце перечня — Камчатка (+1,9%), ЕАО (10,9%) и Чукотка (69,6%).
Волгоградская область показала по темпам роста автопарка четвертый результат в стране (+84,3%, со 108 до 199 машин) и увеличила налоговые сборы на 54,3%, до 27,4 млн руб. Саратовская область росла ниже среднего по стране: +39,8% по числу машин (со 171 до 239) и +31,5% по налогам, до 33,6 млн руб. Астраханская область прибавила 59,3% по количеству авто (с 54 до 86) и 58,1% по налоговым начислениям (с 7,2 до 11,4 млн руб.).