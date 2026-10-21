Волгоградская область стала четвертой в РФ по приросту люксовых автомобилей

В целом по России количество автомобилей стоимостью дороже 10 млн руб. за 2025 год увеличилось на 43,6% и достигло 46,6 тыс. штук. Совокупные налоговые начисления на этот сегмент выросли на 34,5%, до 6,64 млрд руб. Наибольший относительный прирост числа люксовых машин показали Ненецкий АО (+120%, с 5 до 11 авто), Мордовия (+119,6%, с 46 до 101) и Чувашия (+84,8%, с 66 до 122). В конце списка оказались Камчатский край (+5,4%), Еврейская АО (0%) и Чукотский АО, где парк сократился на 25% — с четырех машин до трех. По динамике налоговых сборов лидировали Псковская (+85,9%), Карелия (+80,9%) и Удмуртия (+73,9%). Замкнули рейтинг Камчатский край (+1,9%), ЕАО (10,9%) и Чукотка (69,6%).