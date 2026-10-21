Волгоградская область стала четвертой в РФ по приросту люксовых автомобилей
Показатель вырос за год на 84,3%
Волгоградская область оказалась в начале рейтинга регионов России по приросту количества автомобилей люкс-класса. Подробную статистику подготовили аналитики FinExpertiza.
За 2025 год количество авто стоимостью свыше 10 млн руб. в Волгоградской области выросло на 84,3% — со 108 до 199 штук. По темпам прироста регион занял четвертое место из 85 возможных. Сумма начисленного транспортного налога на премиальный парк увеличилась на 54,3% и достигла 27,4 млн руб. против 17,8 млн руб. годом ранее.
В абсолютном выражении Волгоградская область прибавила 91 автомобиль за год. Это 24-й результат в стране. Тем не менее по совокупной динамике — и по числу машин, и по налоговым поступлениям — регион опередил большинство субъектов Южного федерального округа, уступив по темпам роста только Севастополю.
В целом по России количество автомобилей стоимостью дороже 10 млн руб. за 2025 год увеличилось на 43,6% и достигло 46,6 тыс. штук. Совокупные налоговые начисления на этот сегмент выросли на 34,5%, до 6,64 млрд руб. Наибольший относительный прирост числа люксовых машин показали Ненецкий АО (+120%, с 5 до 11 авто), Мордовия (+119,6%, с 46 до 101) и Чувашия (+84,8%, с 66 до 122). В конце списка оказались Камчатский край (+5,4%), Еврейская АО (0%) и Чукотский АО, где парк сократился на 25% — с четырех машин до трех. По динамике налоговых сборов лидировали Псковская (+85,9%), Карелия (+80,9%) и Удмуртия (+73,9%). Замкнули рейтинг Камчатский край (+1,9%), ЕАО (10,9%) и Чукотка (69,6%).
В соседних регионах ситуация сложилась иначе. В Саратовской области парк премиальных машин вырос на 39,8% (со 171 до 239 авто), а налоговые поступления — на 31,5%, до 33,6 млн руб.; оба показателя ниже среднероссийских. Пензенская область показала прирост автопарка на 62,6% (со 107 до 174 машин) и налогов на 47,9%, до 26,9 млн руб. Астраханская область прибавила 59,3% по числу машин (с 54 до 86) и 58,1% по налоговым начислениям (с 7,2 до 11,4 млн руб.), войдя в десятку регионов по темпам роста сборов.